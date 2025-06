Irán responde con misiles balísticos; Israel intensifica ofensiva aérea

Israel e Irán abrieron un nuevo capítulo en su larga historia de conflictos cuando el primero lanzó una importante ofensiva aérea que provocó explosiones en la segunda nación, que respondió con un bombardeo al territorio israelí. Desde ese momento, ambas partes han reportado al menos otros cinco intercambios de disparos en horas posteriores, avivando los temores sobre una guerra total y una escalada mayor la región.

Israel había amenazado durante mucho tiempo con perpetrar dicho ataque, y sucesivos gobiernos estadounidenses habían tratado de prevenirlo, temiendo que encendiera un conflicto más amplio en todo Oriente Medio y que fuera ineficaz para destruir el programa nuclear de Irán.

Sigue sin estar claro cuán cerca está el país de lograr crear un arma nuclear o si realmente había estado planeando un ataque. Irán sostiene que su programa nuclear es sólo para fines civiles.

El Dato: EU ordenó al destructor USS Thomas Hudner que se dirija al Mediterráneo y a otro que se acerque, ante el conflicto en la zona.

El ejército de Israel dijo que unos 200 aviones participaron en el ataque inicial contra unos 100 objetivos en el corazón de la estructura nuclear y militar de Irán la madrugada del viernes (jueves en México).

Su agencia de espionaje Mossad posicionó drones explosivos y armas de precisión dentro de la república islámica con anticipación y los utilizó para atacar las defensas aéreas y los lanzadores de misiles cerca de Teherán, además de matar a altos generales y científicos, según dos funcionarios de seguridad que hablaron de forma anónima.

Entre los sitios clave que Israel atacó, como parte de la operación León Naciente, se encontraba la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz, donde se podía ver humo negro elevándose en el aire. También atacó una segunda instalación de enriquecimiento de uranio en Fordo, a unos 100 kilómetros al sureste de Teherán.

Israel dijo que también atacó una instalación de investigación nuclear en Isfahan y afirmó haber destruido docenas de instalaciones de radar y lanzadores de misiles tierra-aire en el oeste de Irán.

El Tip: La embajada de México en Irán alertó sobre la cancelación de todos los vuelos desde y hacia ese país por seguridad.

El portavoz militar de Israel, el general Effie Defrin, dijo que la instalación de Natanz fue “significativamente dañada” y que la ofensiva contra Irán estaba “aún en sus inicios”.

La primera ola de ataques le dio a Israel “una libertad de movimiento significativa” en los cielos de Irán, despejando el camino para futuros ataques, según un funcionario militar israelí. Añadió que su país está preparado para una operación que podría durar hasta dos semanas, pero que no había un cronograma firme.

Entre los muertos se encontraban tres de los principales líderes militares de Irán: uno que supervisaba todas las fuerzas armadas, el general Mohammad Bagheri; uno que dirigía la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami; y el jefe del programa de misiles balísticos de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh.

78 muertos y 320 heridos dejaron los ataques en Irán

3 decesos y al menos 53 heridos en Israel por la ofensiva iraní

Irán confirmó las tres muertes, e informó que al menos otros 20 altos funcionarios militares y científicos también fueron asesinados por Israel.

El embajador de Irán ante la ONU dijo que “hasta ahora, 78 personas, incluidos altos mandos militares, han muerto y más de 320 han sido heridos. La mayoría de ellos civiles”.

En una declaración en video enviada a periodistas el viernes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló que la orden de atacar el programa nuclear la dio en noviembre de 2024, y que el plan inicial era realizar los bombardeos a fines de abril, aunque tuvo que posponerse, y añadió que Estados Unidos fue informado con anticipación del operativo.

“La orden llegó poco después del asesinato de (el líder del grupo chiita libanés Hezbolá, Hasán) Nasrala. Estaba claro para mí y para otras personas que tras el asesinato, con la ruptura del eje iraní que era la base para destruir Israel, Irán avanzaría rápidamente con su programa nuclear. Eso es exactamente lo que hizo.

Rescatistas trabajan en el lugar de una explosión en Teherán, Irán, ayer. Foto›AP

“Este es un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel (las bombas nucleares)”, afirmó Netanyahu mientras prometía continuar el ataque durante el tiempo que fuera necesario para “eliminar esta amenaza”.

El primer ministro dijo que Israel eliminó la instalación de enriquecimiento más significativa de Irán, una “gran parte” de su arsenal de misiles balísticos, comandantes militares de alto rango y científicos nucleares importantes en el último día.

“Anticipamos que estaremos expuestos a varias olas de ataques iraníes” en respuesta a los bombardeos, dijo, y dirigiéndose directamente al pueblo iraní, instó a los civiles a “levantarse y hacer oír sus voces”, diciendo que la lucha de Israel no es contra ellos, sino contra el gobierno de Irán.

“Más está en camino. El régimen no sabe qué los golpeó ni qué los golpeará. Nunca ha estado más débil”, remató.

Imagen satelital de los daños a la planta nuclear de Natanz, en Irán, ayer. Foto›Especial

Sube de tono. Posteriormente, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, acusó a Israel de haber iniciado “una guerra”, por lo que prometió una respuesta severa a los recientes bombardeos que afectaron instalaciones estratégicas en territorio iraní.

En un mensaje a la nación, recogido por agencias internacionales, declaró que el “régimen sionista” no saldrá indemne tras los ataques que destruyeron infraestructura nuclear y causaron la muerte de altos mandos militares iraníes.

“(Israel) extendió su mano malvada y ensangrentada para cometer un crimen en nuestro amado país, revelando su naturaleza maliciosa más que nunca al atacar centros residenciales. Han cometido un grave error. No permitiremos que se salgan con la suya”, dijo en un comunicado.

El líder iraní aseguró que todas las facciones políticas del país coinciden en la necesidad de una respuesta firme, por lo que “no habrá tregua en este aspecto. La nación iraní puede tener la seguridad de que nuestra respuesta no será a medias”.

En una serie de mensajes en su red social X, calificó los ataques como una “violación de su espacio aéreo” y una acción “imprudente” que llevará a Israel “a la ruina”.

En ese contexto, Jameneí nombró a Abdolrahim Mousavi como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en lugar de Mohamad Hosein Baqerí, y a Mohammad Pakpour comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en lugar Hossein Salamí, mandos que murieron en los bombardeos de la madrugada.

Pakpur, el nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria, prometió “abrir las puertas del infierno” a Israel, mientras que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque como “salvaje y criminal” y anticipó una “respuesta poderosa y legítima” que hará que el enemigo “lamente esta estúpida acción”.

La respuesta llegó pronto. Por la noche (alrededor del mediodía de México), las sirenas de ataque aéreo sonaron en Israel, después de una primera oleada de más de 100 misiles y drones iraníes en represalia por los ataques registrados horas antes.

“El ataque continúa. Se lanzaron decenas de misiles hacia el Estado de Israel”, dijo el Ejército en un mensaje, en el que pidió a la población seguir las instrucciones de las autoridades para trasladarse a refugios antiaéreos.

Israel dijo que los drones estaban siendo interceptados fuera de su espacio aéreo, iluminando los cielos, pero rápidamente se reportaron explosiones que se podían escuchar en todo Jerusalén y columnas de humo elevándose en Tel Aviv. Por ello, también pidió no compartir imágenes de posibles impactos ya que “el enemigo las monitoriza para mejorar sus capacidades”.

Los sistemas de defensa aérea terrestres estadounidenses en la región estaban ayudando a interceptar los misiles iraníes, según un funcionario de ese país que habló bajo condición de anonimato para discutir las medidas.

Los servicios de paramédicos de Israel informaron que 34 personas resultaron heridas durante el bombardeo en la zona metropolitana de Tel Aviv y personas quedaron atrapadas en un edificio que sufrió daños. Más tarde, se confirmó que una mujer falleció horas después en Ramat Gan, a causa de las heridas.

Los servicios de emergencia acudieron a diversos sitios de la zona de Gush Dan, en el norte de Tel Aviv, donde atendieron a personas heridas.

El ejército de Israel informó que convocó a reservistas y comenzó a estacionar tropas en diversos puntos del país mientras se preparaba para más represalias de Irán o grupos aliados de éste.

Al respecto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en un comunicado que Irán cruzó “las líneas rojas” al lanzar misiles que cayeron en asentamientos urbanos donde viven civiles, tras el masivo bombardeo contra la república Islámica.

“Irán cruzó las líneas rojas al atreverse a lanzar misiles contra centros urbanos. Seguiremos defendiendo a los ciudadanos de Israel y nos aseguraremos de que el régimen de los ayatolás pague un precio muy caro por sus terribles acciones”, señaló en un comunicado.

OLA TRAS OLA. Luego del ataque iraní, en las siguientes horas se registraron múltiples intercambios de disparos entre ambos bandos, con sirenas sonando en todo Israel e Irán activando sus propias defensas antimisiles la madrugada del sábado, hora local.

Irán lanzó al menos cuatro andanadas de misiles sobre Israel como parte de la Operación Verdadera III, en referencia a los dos ataques que llevó a cabo en abril y octubre del año pasado contra el Estado judío.

Al menos dos muertos y 19 personas resultaron heridas, entre ellas dos en estado crítico y grave, tras los nuevos ataques con misiles lanzados por Irán contra territorio israelí en la madrugada del sábado, informó el servicio de emergencias Magen David Adom, con lo que sumaban tres fallecidos en Israel.

También durante la madrugada del sábado, hora local, las defensas aéreas de la capital iraní, Teherán, se activaron para interceptar nuevos ataques israelíes, informó la agencia estatal IRNA, sin que se confirmara el número de víctimas con este nuevo ataque. Sin embargo, las Fuerzas Armadas habrían derribado dos cazas israelíes y capturado a un piloto con vida.

Durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Irán ante el organismo, Amir Saeid Jalil Iravani, acusó a EU de ser cómplice de los ataques que Israel y prometió una respuesta “decisiva y proporcionada”.

“La complicidad de EU en este ataque terrorista está fuera de toda duda(…). No olvidaremos que nuestra gente perdió la vida como resultado de un ataque israelí con armas estadounidenses.

“Responderemos decisiva y proporcionadamente, en el lugar y con los medios de nuestra elección, y no es una amenaza, sino la necesaria consecuencia de un ataque militar no provocado”, sentenció.

En el mismo espacio, el embajador israelí ante el organismo, Danny Danon, dijo que su país continuará atacando a Irán hasta que sepan con certeza que han “eliminado la amenaza”, y que se prepara para lo que podría ser una “operación prolongada” en suelo iraní.

OIEA alerta graves riesgos al atacar plantas nucleares

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, Rafael Grossi, expresó que ataques como el de este viernes de Israel a Irán tienen “graves implicaciones para la seguridad nuclear” y suponen una violación de las normas del organismo sobre acciones armadas contra instalaciones atómicas.

“Este acontecimiento es muy preocupante. He afirmado en repetidas ocasiones que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, independientemente del contexto o las circunstancias, ya que podría perjudicar tanto a las personas como al medioambiente”, dijo en conferencia.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ayer, Grossi detalló que los ataques destruyeron la planta piloto de enriquecimiento de combustible en superficie de la instalación nuclear de Natanz, la parte de la planta que producía uranio enriquecido hasta un 60 por ciento.

La infraestructura eléctrica y los generadores de respaldo también fueron destruidos, añadió. La pérdida de energía podría haber dañado las centrifugadoras.

Grossi señaló que hay contaminación radiológica y química dentro de la instalación de Natanz, pero que puede ser gestionada con las medidas adecuadas. Fuera de la planta, la radiactividad se mantiene en niveles normales.

La principal instalación de centrifugadoras subterránea no parecía haber sido afectada, pero la pérdida de energía podría haber dañado la infraestructura allí, añadió.

Indicó que las autoridades iraníes informaron al OIEA de ataques en las instalaciones nucleares de Fordo e Isfahan, pero el organismo de la ONU “no tiene suficiente información” sobre la actividad en ese lugar.

El OIEA ha estado en “contacto permanente” con la Autoridad Reguladora Nuclear de Irán, agregó Grossi.

“He indicado a las autoridades respectivas mi disposición a viajar lo antes posible para evaluar la situación y garantizar la seguridad, protección y no proliferación en Irán.

Hago un llamamiento a todas las partes para que actúen con la máxima prudencia a fin de evitar una nueva escalada. Reitero que cualquier acción militar que ponga en peligro la seguridad tecnológica y física de las instalaciones nucleares puede tener graves consecuencias para el pueblo iraní, la región y más allá”, dijo.

La OIEA, dijo, ha señalado que un ataque armado contra una instalación nuclear podría tener como resultado liberaciones de radiactividad con graves consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado que haya sido atacado.

Tensión en Medio Oriente “podría cambiar el equilibrio” en el mundo

Especialistas en asuntos internacionales consultados por La Razón señalaron que el conflicto entre Irán e Israel forma parte de “una tercera guerra mundial fragmentada” que se encuentra en su punto de mayor escalamiento y que amenaza con cambiar el equilibrio global.

Eduardo Rosales, investigador de la UNAM, consideró que se trata de una “tercera guerra mundial fragmentada, caracterizada por conflictos que tienen al mundo prácticamente en vilo”.

Apuntó: “Si ves el mapa, hay conflictos en todos lados, desde Asía pasando por Europa, África, en el continente americano y, por si fuera poco, estos ataques de Israel a Irán. De norte a sur y de este a oeste, lo que vemos son conflictos y más conflictos”.

El experto añadió que el enfrentamiento que se avivó este fin de semana entre ambas naciones “es un capítulo más de un plan para contener el avance de Irán y para tratar de quitarle aliados”.

Por su parte, Iliana Rodríguez Santibáñez, investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, alertó que el conflicto entre ambas naciones, que pasó de enfrentamientos encubiertos a una guerra abierta, podría llevar a una escalada de alianzas globales y una transformación de las relaciones internacionales que podrían llegar a cambiar el equilibrio mundial como lo conocemos actualmente.

“Si en el conflicto participan otros Estados, evidentemente puede llevar a una escalada de alianzas globales donde estaríamos viendo una transformación de las relaciones internacionales, los equilibrios en estas relaciones internacionales, las implicaciones de involucramiento de potencias externas que pueden llegar a cambiar, por supuesto, el equilibrio mundial como lo conocemos hasta este momento, y todas estas potencias poseen armas nucleares”, explicó.

Recordó que el pasado jueves, al dar su postura respecto al ataque de Israel contra Irán, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que Israel tomó “medidas unilaterales” contra Irán, en las que, dijo, su país no participará.

Sin embargo, refirió la especialista, “en el momento en que comiencen a sumarse otros Estados, podría ser que entonces Estados Unidos comience una intervención directa en el conflicto”.

Rodríguez Santibáñez abundó que cualquier guerra de esta naturaleza puede tener alguna situación de desborde de manera regional y entonces el conflicto se volvería mucho mayor; sin embargo, consideró improbable que pueda convertirse en una tercera guerra mundial.

“Por el desgaste que tenemos tras la pandemia y la recomposición de las economías, donde estamos viendo desaceleración de la globalización y una recesión a nivel global, es improbable una tercera guerra mundial”, consideró.

A su vez, el doctor en Políticas Públicas y Administración con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz, Mauricio Meschoulam, consideró que “se esperan horas críticas en Medio Oriente, al ser el momento de mayor escalamiento del conflicto, sin que se vea capacidad de detenerlo en este momento”.

Añadió: “Es importante comprender que todo lo que la región ha vivido, ya es mucho, en el último año y medio, y ahora estamos en un punto verdaderamente delicado que, estoy viendo, por ahora, que seguirá escalando”.

Mauricio Meschoulam dijo que es muy importante comprender el contexto del conflicto, el cual se puede entender a partir de que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, había querido detonar esta acción y “activar este bombardeo desde hace meses”.

Y la razón esencial, dijo, “es que, en la estimación militar israelí, éste es el punto de mayor debilidad de Irán, de posiblemente el último par de décadas”.

En su oportunidad, el especialista en temas internacionales de la UNAM, Moisés Garduño, advirtió sobre los riesgos que podría implicar la ampliación de este enfrentamiento entre ambas naciones.

“Este conflicto puede trasladarse al Golfo Pérsico, que es una zona muy sensible para el suministro del flujo energético a nivel mundial”, mencionó.

Otra consecuencia, dijo, puede ser la interrupción de los intereses de China en el Golfo Pérsico. Esta zona es de vital importancia para el proyecto de la nueva ruta de la seda y la interferencia de Israel en Irán, sumado al estallido de otros conflictos, como los bombardeos de Israel en Siria y Palestina, demuestra que la estabilidad que busca China se desbarata.

“Hay actores que buscan que esto escale, como Rusia, el grupo de los Brics, que también vemos que tiene toda la intención de tener estabilidad en la zona, para conectar Asia Central con el Medio Oriente”, expresó.

Moisés Garduño añadió que esta guerra entre Israel e Irán puede parar, si es que se activan los canales diplomáticos, con mediadores claves, como Omán.

El experto advirtió que, de escalar, los ataques podrían alcanzar a un alto número de civiles, y citó como ejemplo los ataques de Israel dirigidos a residencias donde viven familias de militares en Teherán, lo que obtuvo una respuesta similar de Irán al lanzar misiles dirigidos a Tel Aviv.

“Si este conflicto crece estarían en riesgo zonas estratégicas como depósitos de petróleo en el caso de Irán o algunos elementos nucleares en el caso de Israel”, expresó Garduño.

Para el especialista de la UNAM, con este conflicto Israel gana en principio, al “envalentonar” al primer ministro Benjamín Netanyahu. “Vemos que no son triunfos estratégicos, de territorio o ni siquiera el desmantelamiento del programa nuclear Iraní, sino tan sólo debilitar, por ejemplo, al movimiento de solidaridad con Palestina, debilitar el acercamiento de Estados Unidos con Irán y fortalecer el papel de Netanyahu al interior del Gobierno israelí”, concluyó

Trump sabía “todo” sobre el ataque; refrenda “total apoyo” a Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que “sabía todo” sobre el ataque israelí contra Irán y que el diálogo sobre el programa nuclear de Teherán “no está muerto”, aunque instó al régimen a llegar aun acuerdo “antes de que no quede nada”.

“Sabíamos todo, y traté de salvar a Irán de la humillación y la muerte. Traté de salvarlos con mucho empeño porque me hubiera encantado ver concretado un acuerdo. Sabíamos lo suficiente como para darle a Irán 60 días para llegar a un acuerdo y hoy (ayer) son ya 61 días. Todavía pueden lograr un acuerdo, de todos modos, no es demasiado tarde”, dijo a Reuters en una entrevista telefónica.

Sobre el diálogo entre EU e Irán acerca del programa nuclear, aseguró a la agencia que “no está muerto, aún es posible un acuerdo” y recordó también que el domingo está prevista una sexta ronda de diálogo en Omán, encabezadas por su enviado especial, Steve Witkoff, aunque no sabe si los iraníes asistirán.

También dijo que no está claro si el programa nuclear de Irán existe tras los ataques de Israel, aunque en otra entrevista telefónica con The Wall Street Journal (WSJ), aseguró que los ataques de Israel a Irán son “geniales para el mercado” porque eso significa que Irán no tendrá un arma nuclear.

El mandatario dijo más temprano que la ofensiva inicial israelí había sido “muy exitosa” y subrayó a la cadena CNN que su gobierno “por supuesto” que apoya al de Israel y que lo hace “como nunca nadie lo ha hecho antes”.

En otra entrevista telefónica con NBC News, reiteró que Irán “puede tener otra oportunidad” de alcanzar un acuerdo nuclear e insinuó que los iraníes están tratando de contactarlo.

También le dijo a Axios que los ataques de Israel contra Irán podrían ayudar en sus esfuerzos para asegurar un acuerdo nuclear con Irán. Cuestionado sobre si pensaba que dicho conflicto ponía en peligro el proceso, dijo: “No lo creo. Tal vez lo contrario. Tal vez ahora negocien seriamente”.

En una serie de mensajes en su red Truth Social, Trump instó a Irán a llegar rápidamente a un acuerdo para limitar su programa nuclear, en una “segunda oportunidad” para que sus líderes eviten una mayor destrucción “antes de que no quede nada y salven lo que una vez se conoció como el imperio persa”.

Añadió que había advertido a los líderes de Irán que “sería mucho peor de lo que saben, previeron o les dijeron, que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar en cualquier parte del mundo, por mucho, y que Israel tiene mucho de eso, con mucho más por venir —Y saben cómo usarlo—”.

Trump habló este viernes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras los ataques sin precedentes a Irán, afirmó un funcionario de la Casa Blanca, que se limitó a comunicar a los medios este nuevo intercambio, sin ofrecer detalles al respecto.

El mandatario estadounidense sostuvo, además, conversaciones telefónicas con varios líderes, como el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien coincidió en “la importancia de la diplomacia y el diálogo” en la resolución del conflicto.

También habló del tema con los mandatarios de Qatar y Arabia Saudí, para reforzar los esfuerzos diplomáticos ante la escalada bélica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que habló con el presidente israelí, Isaac Herzog, ante quien reiteró el derecho de su nación a defenderse, así como la urgencia de preservar la estabilidad regional.

A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó en un comunicado a Irán e Israel a cesar las hostilidades: “Bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares iraníes. Ataques con misiles iraníes en Tel Aviv. Basta de escalada. Es hora de parar. La paz y la diplomacia deben prevalecer”.

En tanto, en una reunión de emergencia, los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU lanzaron llamamientos generalizados a Israel e Irán a desescalar la tensión y privilegiar la vía diplomática para resolver sus disputas, aunque con distintos matices.

En general, los países africanos y asiáticos criticaron la acción “unilateral” de Israel en sus ataques a Irán y su “desprecio” por la carta de la ONU y la soberanía de otros Estados, mientras que los países europeos y EU subrayaron el peligro que supone el programa nuclear iraní, que ha sido la razón invocada por Israel para lanzar su ataques.

De las grandes potencias, Rusia salió en apoyo de Irán: su embajador, Vasili Nebenzia, calificó el ataque como “una grosera violación de la carta de la ONU”, y culpó a Israel y sus aliados de estos hechos, mientras que China condenó la “violación de la soberanía de Irán” por parte de Israel y pidió que “detenga todas las acciones militares riesgosas”.

Incertidumbre afecta a mercados y el petróleo

Los precios del petróleo se dispararon este viernes después de que Israel atacara instalaciones nucleares y militares iraníes, sacudiendo los mercados globales y avivando temores de un conflicto más amplio en la región.

El petróleo estadounidense y el crudo Brent, el referente global, registraron sus mayores incrementos en un día desde marzo de 2022, semanas después de la invasión rusa a Ucrania. Los referentes petroleros también registraron sus mayores ganancias semanales desde octubre de 2022.

El de EU subió un 7.26 por ciento, situándose en aproximadamente 72.98 dólares por barril (dpb). El Brent subió siete por ciento, situándose en 74.23 dpb. Dichas mezclas llegaron a subir en el día hasta 14 y 13 por ciento, respectivamente.

Un aumento en los precios globales del petróleo también podría reavivar la inflación, complicando las perspectivas para los responsables de la política monetaria como la Reserva Federal. El oro escaló 1.49 por ciento, a tres mil 453.20 unidades.

Las monedas y los mercados bursátiles globales también cayeron el viernes, golpeadas por el menor apetito por riesgos de los inversores después de que escalaran las hostilidades entre los bandos. El Dow Jones cayó 868 puntos (dos por ciento), el S&P 500 1.2 por ciento y el Nasdaq Composite, de fuerte presencia tecnológica, 1.4 por ciento.

Juan Pérez, director de operaciones de Monex EU en Washington, afirmó que el dólar tiende a apreciarse en tiempos de incertidumbre en el plano físico, como el conflicto entre Israel e Irán, aunque los aranceles siguen siendo la principal preocupación de los inversores.

“Este (conflicto) acaba de impactarnos, pero la principal preocupación siguen siendo los aranceles y los obstáculos al comercio mundial. Cuando se da una situación física y existe la posibilidad de que el conflicto armado se prolongue y se intensifique, el dólar y el oro se convierten en activos refugio. Es una reacción psicológica”, argumentó.