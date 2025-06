Trump anuncia cese al fuego Israel-Irán entre temores de que se incumpla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que Israel e Irán acordaron un “alto el fuego completo y total” tras una escalada militar de dos semanas. Sin embargo, pese a su proclamación, los ataques continuaron en las primeras horas del martes, lo que sembró dudas sobre la efectividad del acuerdo y la disposición real de ambas partes a cesar las hostilidades.

Irán lanzó misiles balísticos en la ciudad israelí de Beersheba, lo que dejó un saldo de al menos cuatro muertos y ocho heridos en el bombardeo matutino. Un edificio residencial en el sur de Israel sufrió graves daños. El ejército israelí informó que cinco andanadas de misiles iraníes alcanzaron su territorio, provocando detonaciones en Tel Aviv. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) activaron sus sistemas de defensa, logrando interceptar algunos proyectiles.

Por su parte, la televisión estatal iraní anunció el alto el fuego, sin reconocer de inmediato el nuevo lanzamiento de misiles que se produjo después de la fecha límite establecida por el presidente Donald Trump en su anuncio anterior de alto el fuego.

El Dato: El anuncio del alto al fuego pareció un esfuerzo por replantear el éxito de la operación de EU dirigida a instalaciones nucleares de Irán, aunque no se sabe si Fordow fue destruido.

Mientras los estallidos retumbaban en ciudades israelíes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaraba que su país detendría los ataques si Israel cesaba los suyos antes de las 4:00 a. m. hora de Teherán. Sin embargo, pasadas las 5:00 a. m., el ejército israelí confirmó nuevos lanzamientos desde territorio iraní, incluso uno que fue interceptado sobre Jerusalén.

Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que las conversaciones con Netanyahu habían sido decisivas para alcanzar el pacto, mientras que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff participaron en negociaciones con Irán a través de intermediarios de Qatar.

No obstante, ni Israel ni Irán emitieron comunicados oficiales que confirmaran el cese de hostilidades. La incertidumbre fue reforzada por mensajes contradictorios en redes sociales. Trump escribió que el “alto el fuego de 24 horas” comenzaría la medianoche del martes (hora del este), llamando al fin de la “Guerra de los 12 Días”. En contraste, Abbas Araghchi, canciller iraní, aclaró que la decisión definitiva sobre detener las operaciones aún no había sido tomada.

EL Tip: El ejército israelí identificó lanzamientos de misiles desde Irán, lo que se convertiría en la quinta oleada de misiles esta mañana.

Ataques en Teherán. Previo al anuncio, se registraron explosiones en la capital iraní, atribuidas a bombardeos israelíes. Tel Aviv no comentó sobre dichas acciones. Testigos en Teherán relataron fuertes detonaciones, mientras la prensa internacional reportó nuevos ataques a instalaciones sensibles, entre ellas, la planta subterránea de enriquecimiento nuclear de Fordow.

Por su parte, Rafael Grossi, jefe del OIEA, afirmó que no era posible evaluar el alcance real de los daños en Fordow debido a la profundidad y protección de la instalación. Sin embargo, Trump insistió en que los sitios nucleares fueron “totalmente destruidos” y acusó a los medios de “minimizar” los logros militares.

A su vez, Irán lanzó una ofensiva con misiles balísticos contra la base Al Udeid en Qatar. Aunque fueron interceptados por sistemas de defensa cataríes, el ataque fue visto como una represalia simbólica. Según funcionarios estadounidenses, Irán habría avisado previamente a Doha y Washington, replicando su estrategia posterior al asesinato de Qassem Soleimani en 2020.

El gobierno catarí condenó la agresión como una violación de su soberanía y exigió respeto al derecho internacional. En redes sociales, el presidente iraní Masoud Pezeshkian señaló que Irán “no inició la guerra ni la buscó”, pero que responderá a cualquier agresión en su contra. Las autoridades de Qatar confirmaron que sus sistemas de defensa aérea lograron derribar los proyectiles antes de que alcanzaran objetivos civiles o militares.

La tensión también se reflejó en las declaraciones de la oposición israelí, que acusó al gobierno de Netanyahu de “actuar de forma improvisada” y de “poner en riesgo la seguridad nacional sin un plan claro de salida”. En Irán, los sectores más conservadores criticaron cualquier intento de negociación con EU, y advirtieron que ceder ante Washington es “una traición al legado revolucionario”.

REACCIÓN DE PAÍSES. La reacción internacional no se hizo esperar. Rusia, China y Pakistán presentaron ante el Consejo de Seguridad de la ONU un borrador de resolución para condenar los bombardeos a sitios nucleares iraníes y exigir un alto el fuego inmediato. EU anticipó que vetaría el documento en su forma actual, pero diplomáticos europeos se mostraron optimistas sobre una versión revisada que podría obtener consenso.

El borrador propone también una solución diplomática al conflicto nuclear iraní, basada en la garantía de fines exclusivamente pacíficos a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Las negociaciones futuras, si ocurren, estarían lideradas por Steve Witkoff, cuyo margen de maniobra dependerá del éxito de la reciente ofensiva militar. Algunos analistas señalan que si Irán conserva infraestructura clave, tendrá mayor peso en la mesa de negociación.

Mientras tanto, las FDI anunciaron nuevas operaciones aéreas con más de 50 aviones. El objetivo declarado: “neutralizar por completo” la infraestructura militar iraní.





Futuros del petróleo y bolsas pierden por el ataque de Irán a bases de EU en Qatar

| Por Diego Aguilar y Cuahutli R. Badillo

El ataque de Irán sobre la base militar estadounidense en Qatar, provocó que los precios del crudo Brent y WTI cayeran durante la jornada del lunes; de igual forma, los principales índices europeos y americanos cerraron la sesión con contracciones; la excepción fueron los estadounidenses, que mostraron ligeras ganancias. Analistas consultados señalaron que las pérdidas no fueron tan graves porque la respuesta del país persa no fue como el mercado lo esperaba y porque no se cerró el estrecho de Ormuz.

Los precios futuros de los índices petroleros Brent y WTI registraron contracciones al cierre de la jornada de ayer, de acuerdo con datos de la plataforma de estadísticas Investing. El WTI registró una caída de 8.88 por ciento a un precio de 67.28 dólares por barril, mientras que el índice británico disminuyó 8.39 por ciento a 69.15 dólares el barril.

Pese a esta caída, el precio es apenas superior al registrado el 12 de junio pasado, día anterior al primer ataque directo de Israel a Irán. Aquel día, el petróleo WTI cerró en un precio de 66.64 dólares por barril. En tanto, el precio del índice Brent fue de 69.36 dólares por barril.

Según un análisis de Banco Base, el nerviosismo se moderó este lunes porque el ejército de Irán atacó la base militar de Estados Unidos; sin embargo, los misiles lanzados fueron interceptados con éxito y no se registraron “grandes daños. Asimismo, el estrecho de Ormuz permanece abierto, por lo que no se han materializado disrupciones en el flujo de petróleo emanado desde los países del Golfo Pérsico”.

Por su parte, los principales índices mundiales registraron pérdidas al término de la jornada; no obstante, los de Estados Unidos tuvieron ganancias: el Dow Jones ganó 0.89 por ciento a 42 mil 581.78 puntos; el S&P 500 se incrementó 0.96 por ciento para ubicarse en 6 mil 025.19 unidades; y el Nasdaq aumentó 0.94 por ciento, para quedar en 19 mil 630.97 puntos. También el S&P/TSX de Canadá subió 0.42 por ciento y se situó en 26 mil 609.36 puntos.

En México, el S&P/BMV IPC cayó 0.33 por ciento y quedó en 56 mil 080.06 unidades; Bovespa de Brasil disminuyó 0.41 por ciento a 136 mil 551 puntos; el único índice que tuvo una pérdida superior al 1.0 por ciento fue el S&P Merval de Argentina, que se contrajo 4.21 por ciento; finalmente, el S&P CLX IPSA de Chile se redujo 0.59 por ciento y permaneció en 8 mil 029.80 puntos.

Asimismo, en Europa, FTSE 100 del Reino Unido perdió 0.19 por ciento y se ubicó en 8 mil 758.04 unidades; el CAC 40 de Francia descendió 0.69 por ciento para quedar en 7 mil 537.57 puntos; por su parte, el Euro Stoxx 50 cayó 0.23 por ciento a 5 mil 221.75 puntos; no obstante, el AEX de Holanda cerró la jornada con una ganancia de 0.91 por ciento para ubicarse en 916.79 unidades.

El FTSE MIB de Italia perdió 1.0 por ciento a 38 mil 840.51 unidades; mientras que el BEL 20 de Bélgica avanzó 0.06 por ciento a 4 mil 441.98 puntos.

En Asía, al cierre de la sesión hubo resultados mixtos y las pérdidas las tuvo el Nikkei 225, con 0.13 por ciento; S&P/ASX 200 de Australia, 0.36 por ciento; KOSPI, de Corea, 0.24 por ciento; IDX Composite de Indonesia, 1.74 por ciento; Nifty 50 de India, 0.56 por ciento; mientras que los que ganaron fueron Shanghai, de China, con 0.65 por ciento; Hang Seng, 0.67 por ciento, y VN 30 de Vietnam, con 0.91 por ciento; no obstante, aún no sucedía el ataque iraní.

A pesar de que la mayoría de índices mundiales cayeron, las pérdidas no fueron tan estridentes porque Irán no dio una “respuesta tan contundente como el mercado probablemente hubiera esperado y porque no cerró el estrecho de Ormuz”, dijo Alik García, subdirector de Análisis Bursátil de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, en entrevista con La Razón.

El analista recordó que Ormuz es importante porque ahí se traslada alrededor de 20 por ciento del petróleo mundial; además, destacó que otro factor que limitó las caídas de los índices fue el hecho de que China es el principal consumidor de crudo y aliado de Irán. “El país persa no cerró el estrecho para no ahorcar el flujo energético hacia ese socio”, añadió. “Si lo vemos en términos porcentuales, 95 por ciento de todo el petróleo que exporta Irán se manda a China; entonces, Irán tiene ese incentivo para no cerrar el estrecho”, explicó.

Sostuvo que los mercados “vieron con buenos ojos” el ataque de Estados Unidos hacia Irán, pues se “desactivó temporalmente el riesgo de un programa nuclear, los ataques del sábado sí retrasan el desarrollo de un arma nuclear por varios años”.

Finalmente, García señaló que fueron varios factores los que, probablemente, disminuyeron la aversión al riesgo por parte de los mercados, y puntualizó que ayudó el hecho de que Irán fue “más cauto en sus respuestas” al ataque desde EU.

Claudia refrenda valores de política exterior ante crisis de Medio Oriente

› Por Yulia Bonilla

Ante el conflicto armado en Medio Oriente, la Presidenta Claudia Sheinbaum refrendó los valores y principios de la política exterior mexicana, de apegarse a la Constitución y hacer un llamado a la paz, a la vez que manifestó su rechazo a los daños en contra de las poblaciones vulnerables, como niñas y niños.

“Nunca vamos a estar a favor del daño a un niño o a una niña, a un infante, jamás, ni de afectación a las poblaciones civiles; ése es principio, convicción y política exterior mexicana”, dijo, particularmente sobre los ataques perpetrados por Israel contra Gaza.

En conferencia de prensa, la mandataria federal subrayó que México debe atender lo que establece el artículo 89 de la Carta Magna, donde se apuntan lineamientos de no intervención, entre otros, por lo que la postura debe apegarse a ello y no a su opinión personal.

“México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la Presidenta, y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución… Todos los presidentes de México, desde el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros y, en nuestro caso, siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la Presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que han sido los lineamientos de la política exterior de México”, dijo.

Al insistirle durante su conferencia de prensa sobre la posición ante el genocidio cometido en territorio palestino, Sheinbaum Pardo recordó una carta publicada años atrás en la que, reconociendo su ascendencia judía, externó su condena contra el bombardeo israelí; sin embargo, no ahondó en lo expresado en dicho escrito y reiteró que ahora debe ceñirse a la Constitución en pro de la paz.

“Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, porque es la búsqueda de la paz, siempre”, dijo.

En ese contexto, la Presidenta remarcó que México siempre ha pugnado por el reconocimiento de ambos territorios como Estado y así seguirá.

“México ha reconocido y seguirá reconociendo dos Estados: el Estado palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos Estados y ha pugnado en Naciones Unidas —no de ahora, sino de hace muchos años— porque se reconozcan los dos Estados”, dijo.

Ante las insinuaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por intervenir en el régimen de Irán, la jefa del Ejecutivo federal dijo que la población de cada país es la que tiene el derecho a decidir sobre su gobierno.

Luego del ataque a las instalaciones nucleares iraníes de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró antier: “Si el actual régimen no puede volver a hacer grande a Irán, ¿por qué no habría un cambio de régimen?”; sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó que haya intenciones de buscar un cambio en la forma de gobierno de dicho país.

Al respecto, la mandataria mexicana reiteró la política exterior que ha conducido a nuestro país, en la que se indica la no intervención.

“Primero, soberanía de los pueblos. Ésa siempre ha sido la posición de México; cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno, ése es principio de la política exterior de México. Pocos países tienen estos principios de política exterior”, finalizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Suministro de gasolina y diésel “está garantizado”

› Por Yulia Bonilla

Frente al posible cierre del estrecho de Ormuz tras el ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció un posible impacto en el precio de las gasolinas en México.

No obstante, sostuvo que el suministro de este energético y del diésel “está garantizado”, al subrayar que se tiene contemplado recurrir a subsidios del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para evitar que el costo de los combustibles se incremente.

En estos momentos, el cierre o no de dicha vía perteneciente a Irán —y por la cual fluye entre el 10 y 20 por ciento del petróleo para el abasto mundial, así como gas natural— depende de la decisión que debía tomar el Comité de Seguridad Nacional del parlamento de dicho país.

En este contexto, Sheinbaum Pardo comentó que México tiene la ventaja de haber incrementado la producción propia de petróleo, a lo cual se suma el funcionamiento de la refinería de Dos Bocas, las otras seis en el país, así como el proceso para adquirir la de Deer Park, ubicada en Texas, con lo que aseguró que el abasto nacional será cubierto en caso de que haya un mayor impacto por las decisiones tomadas alrededor del conflicto bélico.

No obstante, el país continuaría con la importación de turbosina, el cual es un combustible para los aviones. Recordó lo que estipuló la semana pasada, en el sentido de que, para evitar que haya un impacto en el precio de la gasolina a la población, se recurrirá a subsidios por medio del IEPS.

En otra situación se encuentra el gas natural, respecto del cual dijo que se tiene que seguir trabajando para su producción, porque México realiza altas compras de este combustible.

Sheinbaum Pardo comentó que las medidas para el fortalecimiento del sector energético nacional, tomadas desde el sexenio pasado, son las que garantizarán la soberanía, pero además ahora permiten hacer frente a los cambios internacionales, por lo cual reiteró que “México está resguardado en términos de la producción de sus hidrocarburos”, dijo.