Plan de ciudadanía por nacimiento, congelado

El plan del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que radican en Estados Unidos sin autorización legal permanecerá bloqueado.

El juez federal de distrito Joseph LaPlante, en Nueva Hampshire, había pausado su propia decisión para permitir que el Gobierno de Trump apelara, pero al no haber presentado ninguna apelación en la última semana, su orden entró en vigor.

El Dato: según el DHS, la patrulla fronteriza interceptó en junio a seis mil 70 migrantes que intentaron ingresar de manera ilegal a EU, 15% menos que lo registrado en marzo.

“La orden del juez protege a todo niño cuya ciudadanía fue puesta en duda por esta orden ejecutiva ilegal. El Gobierno no ha apelado ni ha buscado un alivio de emergencia, por lo que esta orden judicial ahora está en efecto en todo el país”, indicó Cody Wofsy, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por nuestras siglas en inglés) que representa a los niños que se verán afectados por las restricciones de Trump.

El Gobierno de Trump aún podría apelar o incluso pedir que se limite la orden de LaPlante, pero el esfuerzo por terminar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que se encuentran en EU con estatus migratorio irregular o de manera temporal no puede entrar en vigor por ahora.

Por su parte, un juez en Boston escuchó argumentos de más de una docena de gobiernos estatales que consideran que la orden de Trump en contra de la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y amenaza millones de dólares para servicios esenciales. Se espera que el tema avance rápidamente de nuevo hacia el tribunal más alto del país.

Pidieron al juez federal de distrito Leo Sorokin que considere mantener la orden judicial nacional que otorgó anteriormente o que considere una solicitud del Gobierno para limitar el alcance de esa orden o suspenderla por completo. Sorokin no dictaminó de inmediato, pero parecía inclinado a apoyar a los estados.

Los abogados del Gobierno habían argumentado que Leo Sorokin debe limitar el alcance de su fallo anterior que otorgaba una orden judicial preliminar, argumentando que debería estar “adaptada a las supuestas afectaciones financieras de los estados”.

LaPlante emitió el fallo la semana pasada prohibiendo que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional en una nueva demanda colectiva, y una jueza con sede en Maryland dijo esta semana que hará lo mismo si un tribunal de apelaciones lo aprueba.

La Corte Suprema dictaminó el mes pasado que los tribunales inferiores generalmente no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y presentaciones aquellas por los estados, pero no decidió si el orden de ciudadanía subyacente es constitucional.

En tanto, el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, desmintió este viernes la posibilidad de una «amnistía» para los inmigrantes indocumentados y señaló que el presidente Trump tampoco aceptará un proyecto de ley aprobado por el Congreso en ese sentido.

Su negativa, sin embargo, contradice declaraciones pasadas de Trump, quien se ha mostrado preocupado por el golpe a los agricultores, después de varias redadas en campos de California.

Urgen a mejorar respuesta en defensa de migrantes

› Redacción

Ante la escalada de acciones contra la comunidad migrante que se vive en Estados Unidos por parte de la administración del presidente Donald Trump, se requiere una diplomacia multinivel, “salir de la caja” para hacer frente a la situación, que cada vez es más complicada, hacerse de aliados y “una muy buena organización” para defender a los connacionales, consideró Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante.

“Lo más importante es apostar hoy por una relación multinivel con legisladores, construir una relación de más largo alcance; los consulados también en sus relaciones locales, en su expresión comunitaria, en su relación con sindicatos, incluso que es donde está la mayoría de nuestra comunidad, además de las federaciones y organizaciones de migrantes, pues todos trabajan. Entonces, hay que tener relación con esas fábricas, esos sectores”, advirtió.

36 mil extranjeros solicitaron asilo aquí en 2024: diputada

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, se refirió al incremento de medidas en EU, como el anuncio de la ampliación del muro fronterizo y la aprobación de la ley fiscal que contempla más recursos para la policía migratoria, por lo que advirtió que se requiere que otros actores ayuden en la defensa legal de los connacionales.

“Si bien tienen mucha experiencia en algunas cuestiones diplomáticas en la relación bilateral, creo que es muy importante hoy aumentar esas capacidades, por ejemplo, a la mediación, a la resolución pacífica del conflicto, al armado de redes en la comunidad, al trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se requiere una diplomacia multinivel que trabaje en distintos frentes a favor de la comunidad”, consideró.

La especialista consideró que no todo debe quedar en manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y su relación con Trump: “Aunque tenemos 53 consulados como ningún otro país tiene, es importante hoy también reforzar otras alianzas y tener otras salidas para prevenir, defender y proteger a la comunidad”.

Refirió que parte de lo que Agenda Migrante ha propuesto es una alianza con asociaciones de defensa de derechos civiles, con bufetes de abogados y con quienes puedan defender y dar seguimiento a los casos.