Ante Trump, líderes de Armenia y Azerbaiyán firman acuerdo de paz.

La Casa Blanca fue testigo de la firma un acuerdo destinado a poner fin a décadas de conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, cuyos líderes se dieron la mano frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ambos países firmaron acuerdos mutuos y con Estados Unidos que reabrirán rutas de transporte clave, al tiempo que permiten que la Unión Americana aproveche la influencia cada vez menor de Rusia en la región.

El acuerdo entre los dos países del Cáucaso meridional incluye un pacto que creará un importante corredor de tránsito que será bautizado como la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional, informó la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense dijo el viernes en la Casa Blanca que dar su nombre a la ruta era “un gran honor para mí”, pero “no lo pedí”.

En una llamada con periodistas antes del evento, un alto funcionario del gobierno dijo que fueron los armenios quienes sugirieron el nombre.

En la cumbre de paz del viernes, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que el corredor de tránsito “creará oportunidades de conectividad para muchos países”.

“Iniciamos el camino hacia una asociación estratégica”, expresó.

Con información de AP.

