Trump califica a la CDMX como uno de los ‘peores lugares del mundo’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó este lunes a la Ciudad de México como una de las “peores” ciudades en el mundo, al comparar los niveles de violencia con los Washington D.C.

En conferencia de prensa, aunque el presidente republicano reconoció que la tasa de homicidios en el Distrito de Columbia es más alta que la de Ciudad de México, se refirió a la capital mexicana como “uno de los peores lugares en el mundo”, junto a Bogotá, Colombia.

Lo anterior, para justificar el despliegue de 800 elementos de la Guardia Nacional en Washington D.C y la toma temporal del control del Departamento de Policía Metropolitana, a fin de “ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública”.

Según datos de la Casa Blanca, en 2024 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Washington D. C. fue de 27.54; mientras que en la Ciudad de México fue de 10.6.

En respuesta a las declaraciones del gobierno estadounidense, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, precisó que la tasa de homicidios en la Ciudad de México es 60 por ciento menor a la registrada en Washington.

Lo anterior, al citar datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que indican que en 2024 se registraron 10 homicidios por cada 100 mil habitantes en la capital mexicana.

“Entonces, tenemos una tasa mucho, mucho menor, de lo que él maneja. No somos la ciudad que tiene más homicidios en su tasa en América. (...) Es decir, no tenemos una tasa que rebase los planteamientos que se hicieron", señaló en conferencia de prensa.

cehr