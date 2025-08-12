Estados Unidos alerta a sus connacionales sobre riesgos de atentados terroristas en México

Supuestos integrantes de un cártel se exhiben en Michoacán, en noviembre pasado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este martes una alerta de viaje a sus ciudadanos sobre el riesgo de atentados terroristas en 30 de los 32 estados de la República Mexicana, con excepción de Yucatán y Campeche.

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México”, señala la alerta publicada en el sitio oficial de viaje internacional del Departamento a cargo de Marco Rubio.

La anterior alerta de viaje publicada en septiembre del año pasado, sólo advertía a los turistas y funcionarios estadounidenses que se encontraban en México, sobre los riesgos de crimen y secuestro. En la actualización de este martes, considera la probabilidad de atentados terroristas por parte de grupos criminales.

En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, por instrucciones del presidente Donald Trump, designó oficialmente a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés).

Los estados de México con el nivel 4, el de riesgo más alto, son:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

“Existe riesgo de violencia en el Estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”, indicó la leyenda que el Departamento de Estado asignó a 30 de 32 entidades mexicanas.

Dentro de la nueva alerta del gobierno de Trump, todos los estados permanecieron en el mismo nivel de riesgo asignado en septiembre 2024 excepto por Coahuila que pasó de nivel 2 (Tener Precaución adicional) a nivel 3 de riesgo donde se pide a los ciudadanos de EU “reconsiderar su viaje”.

Los cárteles mexicanos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras son: el de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste (antes del Golfo), a la Nueva Familia Michoacana y a los Cárteles Unidos en Michoacán.

El gobierno de EEUU actualiza alerta de viaje para sus ciudadanos por pеligrо de viоlenciа, сrimеn y tеrrоrismо en 30 entidades, incluida la CDMX.



