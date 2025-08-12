Trump pide cesión territorial para la paz entre Rusia y Ucrania

La cuenta regresiva hacia la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, prevista para este viernes en Alaska, ha encendido las alarmas en Kiev y en las capitales europeas. El mandatario estadounidense adelantó que tanto Ucrania como Rusia deberán ceder territorios para alcanzar un alto al fuego, una posición que inquieta a sus aliados, que temen que se impongan términos favorables al Kremlin sin suficiente participación ucraniana

Trump afirmó que su encuentro con Putin será “realmente una reunión de prueba” y que podrá determinar “en los primeros dos minutos” si existe posibilidad de avanzar hacia un acuerdo. Sin embargo, evitó comprometerse a incluir al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en las conversaciones iniciales, pese a la insistencia de líderes europeos en que Kiev debe estar presente en todo proceso de negociación.

El Dato: Los próximos días revelarán si la reunión Trump-Putin abre una puerta a la paz o profundiza las tensiones, dejando a Ucrania con un acuerdo de cesión de territorio.

En las horas previas, Zelenski intensificó su actividad diplomática, conversó con los líderes de India y Arabia Saudita para ampliar el respaldo internacional a Ucrania. El mandatario advirtió que cualquier concesión a Moscú no detendrá los combates y reclamó mantener la presión sobre Rusia. “Las concesiones no convencen a un asesino”, escribió en la red X, al señalar que las fuerzas rusas se preparan para nuevas ofensivas en lugar de buscar la paz.

Por su parte, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, respaldó la postura de Kiev y anunció que el bloque trabaja en un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. En un comunicado, recalcó que “mientras Rusia no haya acordado un alto al fuego total e incondicional, ni siquiera deberíamos discutir concesiones” y subrayó la importancia de garantías de seguridad rigurosas para Ucrania.

2022 Rusia anexó ilegalmente: Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia

En tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo canadiense, Mark Carney, coincidieron en que cualquier acuerdo “debe construirse con Ucrania, no imponérsele”, un mensaje que refleja el nerviosismo de las capitales occidentales ante la posibilidad de que Washington adopte un enfoque unilateral. Alemania, por su parte, convocó para este miércoles una reunión virtual de líderes europeos, a la que se espera que asistan Zelenski, el secretario general de la OTAN y otros mandatarios, con el fin de coordinar la estrategia antes de la cumbre de Alaska.

En sus declaraciones, Trump insistió en que busca un “rápido alto al fuego” y reiteró la idea de intercambios territoriales, aunque no ofreció detalles. Reconoció que Rusia ocupa zonas “muy importantes” y sostuvo que intentará recuperar parte de ese territorio para Ucrania. En tanto, el jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, respondió que una paz duradera requiere primero un alto al fuego incondicional como condición previa para cualquier negociación sustancial.

Putin, por su parte, ha mantenido en los últimos días conversaciones con líderes de China, India, Brasil y exrepúblicas soviéticas, en un esfuerzo por consolidar apoyos antes de su cita con Trump. El Kremlin no ha dado señales de estar dispuesto a renunciar a sus ganancias territoriales ni a permitir que Ucrania se una a la OTAN, objetivos que Moscú considera estratégicos.

Mientras tanto, autoridades ucranianas informaron que Rusia desplazó unidades hacia la región de Zaporiyia para lanzar nuevos ataques. El Ministerio de Defensa ruso dijo que se interceptaron 39 drones ucranianos sobre diversas regiones.