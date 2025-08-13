Alerta por bacteria carnívora en EU: ¿qué es y cómo prevenir el contagio?

El patógeno, que puede causar infecciones graves a través de heridas abiertas o consumo de mariscos crudos, ha encendido alarmas en otros países.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han lanzado una alerta urgente tras detectar la presencia de la bacteria carnívora Vibrio vulnificus en varias zonas costeras utilizadas para actividades recreativas. El brote ha provocado cierres de balnearios, preocupación internacional y vigilancia en países

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que Florida es el estado más afectado, con al menos 82 casos y 19 muertes, superando los registros posteriores al huracán Ian en 2022. La rápida propagación del patógeno ha generado un llamado a la prevención, sobre todo entre quienes tienen contacto frecuente con cuerpos de agua.

Autoridades recomiendan evitar el contacto con agua si se tienen lesiones y extremar medidas de higiene al manipular mariscos. ı Foto: Pixabay

¿Qué es la bacteria Vibrio vulnificus y por qué es tan peligrosa?

Vibrio vulnificus es una bacteria altamente agresiva que se desarrolla en aguas templadas con baja salinidad, condiciones que se vuelven más comunes debido al aumento de temperaturas globales y eventos climáticos extremos como marejadas e inundaciones.

Con una tasa de letalidad cercana al 20%, esta bacteria puede causar infecciones cutáneas severas, especialmente cuando ingresa al cuerpo a través de heridas abiertas. En los casos más graves, puede penetrar el torrente sanguíneo y causar septicemia, una condición potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

¿Cómo se transmite y cómo protegerse?

La forma más común de contagio es a través de heridas o cortes en contacto con agua contaminada. También puede transmitirse por el consumo de mariscos crudos o mal cocidos, especialmente ostras y otros bivalvos.

Recomendaciones para evitar el contagio:

No entrar al mar, ríos o lagunas si tienes heridas, raspaduras o infecciones en la piel.

Si tienes contacto accidental con agua y alguna lesión, lava la zona con agua y jabón de inmediato.

En caso de enrojecimiento, hinchazón o dolor intenso, acude rápidamente al médico.

Evita consumir mariscos crudos y asegúrate de cocinarlos completamente.

Utiliza guantes al manipular mariscos frescos.

