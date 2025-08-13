Trump analiza “demanda importante” contra Powell

Trump y Powell, en un recorrido por el edificio de la Fed, el 24 de julio

El presidente estadounidense Donald Trump, amenazó con permitir que se presente una “demanda importante” contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Esta situación se presentaría si el banco central no recorta las tasas de interés.

“Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell debe bajar las tasas ya (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. El mandatario señaló que “afortunadamente” la economía estadounidense está “tan bien” que pudieron superar los estragos generados por Powell y a su “Junta complaciente”.

“Sin embargo, estoy considerando permitir que proceda una demanda importante contra Powell debido al horrible y gravemente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed”, agregó. De acuerdo con la agencia de información Reuters, la Fed declinó hacer comentarios sobre el posible movimiento de Trump.

El Dato: El presidente de Estados Unidos mantiene una disputa con Jerome Powell desde hace meses por las tasas de interés.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, es posible que cualquier caso que Trump esté considerando compartir tenga similitudes con la investigación criminal que la representante republicana Anna Paulina Luna está promoviendo, alegando que Powell dio falso testimonio en junio a los legisladores sobre los planes de renovación de la Fed.

La escalada legal que Trump está considerando se produce mientras la Fed no ha cedido a la demanda del presidente de bajar las tasas de interés. Trump previamente amenazó con despedir a Powell por eso, pero recientemente dijo que permitiría que Powell permaneciera como jefe del banco central hasta que termine su mandato en mayo.

Sin embargo, el presidente también ha dicho que tiene la intención de anunciar su elección para el sucesor de Powell meses antes de lo habitual. Además, despedir a Powell sería un esfuerzo legalmente complicado, dado que los miembros de la Junta de la Fed ratificados por el Senado sólo pueden ser despedidos “por causa justificada”. Si Trump procede con el despido de Powell, se espera que el presidente de la Fed lo impugne de inmediato.