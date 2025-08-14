‘México hace lo que les decimos que hagan’, afirma Donald Trump

"Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters
Agencias .

El Presidente Donald Trump dijo que México hace lo que Estados Unidos le pide que haga respecto a políticas seguridad fronteriza.

Trump presumió la reducción histórica en los cruces irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México de los últimos meses

Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió, porque ahora respetan a tu país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho”, dijo Donald Trump a periodistas, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social.

Y México hace lo que les decimos que hagan. Y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte, la frontera sur, y ambas eran horribles”.

Donald Trump hablaba de su decisión de colocar a Washington D. C. bajo control de la policía federal y del envío de la Guardia Nacional ante lo que llamó “violencia rampante”.

Sin embargo, Donald Trump comenzó a hablar de lo que ha hecho en la frontera. “Antes teníamos a millones cruzando: criminales, líderes de pandillas, traficantes, gente que venía de prisiones, inundando nuestro país”, dijo el mandatario. Acusó a su antecesor, Joe Biden, de alegar que no podía hacer nada porque “necesitaba una legislación”.

Pero Donald Trump aseguró que “no necesitamos una legislación. Simplemente dije: ‘Vamos a cerrar la frontera’ y ya”, señaló, aludiendo al despliegue de elementos en la frontera sur y a su política de deportación masiva.

