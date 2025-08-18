Donald Trump y Volodimir Zelenski se reúnen en Washington

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acompañado de otros líderes de Europa, llegaron a la Oficina Oval de Washington DC, Estados Unidos, para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La reunión dará continuidad a los diálogos del viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin, con los cuales se busca un acuerdo de paz para el conflicto armado que sostienen Moscú y Kiev desde 2022.

Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania. ı Foto: Reuters

Zelenski llega acompañado del jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, así como de otros delegados diplomáticos.

Además, a la Casa Blanca también arriban la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Vladimir Putin y Donald Trump se reunieron el viernes. ı Foto: Reuters

Estos líderes europeos han reafirmado su apoyo con Ucrania desde el pasado fin de semana, como lo ha informado Zelenski. Según el presidente ucraniano, los mismos están de acuerdo en imponer sanciones a Rusia en caso de que este país siga frenando los diálogos de paz.

El fin de semana, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, dijo en entrevista con medios que se había pactado con Rusia el no permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN, pero sí brindar garantías de seguridad a Kiev.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Sin embargo, Putin mantendría su interés de pedir a Ucrania que renuncie al control de Donetsk, en favor de seguir negociando la paz con su rival. Lo anterior habría sido pedido directamente a Trump en los diálogos en Alaska, según fuentes.

A Trump lo acompañan el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, así como el mismo Witkoff.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am