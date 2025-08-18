Trump no descarta enviar tropas a Ucrania para garantizar defensa: ‘Les haremos saber’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no descarta la posibilidad de enviar tropas a Ucrania con el objetivo de garantizar la seguridad de este país en un hipotético acuerdo de paz entre el segundo y Rusia, países que mantienen un conflicto armado desde 2022.

Durante la reunión con Zelenski en la Casa Blanca, Trump respondió a un cuestionamiento de la prensa sobre si enviaría tropas de su país a Ucrania para garantizar la seguridad frente a Rusia, y aunque no dio una respuesta positiva, aseguró que es una posibilidad que se está valorando.

Reunión entre Zelenski y Trump, en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

“Les informaremos después, tal vez más tarde hoy”, aseguró Trump, quien explicó que debe valorarse la posibilidad con los demás líderes europeos quienes hoy acompañan a Zelenski en la reunión en la Casa Blanca.

Destacó que es importante que los líderes europeos también se vean involucrados en la defensa de Ucrania, pues, explicó, ellos serían la primera línea de defensa al ubicarse en el mismo continente.

🇺🇸🇺🇦| AHORA: Trump sobre el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania: "Les informaremos que tal vez más tarde hoy... Estaremos involucrados".



pic.twitter.com/NtUEWwOQ2B — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 18, 2025

“Tenemos aquí a siete grandes líderes y ellos también están involucrados. Al tratarse de seguridad esto será grandioso, porque ellos serán la primera línea de defensa, dado a que están en Europa”, explicó Trump.

Sin embargo, ninguna posibilidad ha sido aprobada o descartada.

Acompañan a Zelenski la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El fin de semana, Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, dijo que se había alcanzado un acuerdo con Rusia por el cual, como lo pide la potencia euro asiática, Ucrania no se uniría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Sin embargo, se garantizarían medidas de seguridad para Ucrania, a cargo de Estados Unidos y otros países europeos.

