DEA evita descartar bombardeo contra cárteles en México; decisión está en manos de Trump

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, evitó descartar un eventual bombardeo contra posiciones de los cárteles del narcotráfico en México, al señalar que esa decisión está en manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el funcionario fue cuestionado directamente sobre si apoyaría ataques militares contra organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señaladas como responsables del tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana.

“Sé que ese tema ha aparecido en los periódicos estos últimos días y sé que la decisión recae en el presidente. Los hombres y mujeres de la DEA apoyarán la decisión presidencial. Daremos cumplimiento con la misión”, respondió sin negar la posibilidad de una acción militar en México.

El jefe de la DEA agregó que su agencia lleva cuatro décadas en guerra contra los cárteles: “Los hombres y mujeres de la DEA han sido consistentes: han estado a la vanguardia, han estado en la punta de lanza. Esto es lo que hacemos, y seguiremos apoyando la misión y las órdenes del presidente de Estados Unidos”.

Donald Trump ı Foto: Especial

La declaración se produce después de que un medio estadounidense revelara, a principios de agosto, que Trump firmó una orden secreta para que el Departamento de Defensa elaborara planes de ataque militar contra cárteles de América Latina.

Cole destacó además que, “gracias a los esfuerzos del presidente Trump, la cooperación con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum está en una disposición sin precedentes”, lo que, afirmó, permitirá disminuir los “envenenamientos” por fentanilo en el país vecino.

El titular de la DEA vinculó al presidente venezolano Nicolás Maduro con cárteles mexicanos, a quienes acusó de recibir cargamentos récord de cocaína desde Venezuela y Colombia: “Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista (…) que trabaja con las FARC y el ELN para enviar cantidades récord de cocaína (…) a los cárteles mexicanos que siguen entrando a EU en cantidades récord”, aseguró.

.@DEAHQ Administrator Terry Cole: Thanks to @POTUS securing the border, we are going to see a decrease in [fentanyl] poisonings this year in the United States. Due to his efforts with Mexico, we are seeing a willingness from them to cooperate at record levels with the U.S. pic.twitter.com/PKm8V2vegT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 21, 2025

LMCT