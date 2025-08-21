Jueza federal ordena detener la expansión del centro de inmigración ‘Alligator Alcatraz’

Una jueza federal emitió una orden preliminar que detiene la expansión del centro de detención de inmigrantes construido en medio de los Everglades de Florida, conocido como ‘Alligator Alcatraz’ o “Alcatraz de los Caimanes”, el cual afirman activistas que viola las leyes ambientales.

La orden de la jueza de distrito Kathleen Williams formalizó la suspensión que había ordenado hace dos semanas mientras continuaban testificando en una audiencia para determinar si la obra debía detenerse hasta la resolución final del caso.

La jueza señaló que esperaba una disminución en la población del centro de detención dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso ocurriera, se deberán retirar las cercas, iluminación y generadores.

TE RECOMENDAMOS: Por asesinatos de 1989 Niegan libertad condicional a Erik Menendez pese a reducción de sentencia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recorrió la instalación, en donde dejó entrever que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, a medida que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para el aumento de deportaciones.

Trump en ‘Alligator Alcatraz’, un centro de detención ubicado en los Everglades y rodeado de caimanes. ı Foto: Reuters

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que tanto las obras como las operaciones de la prisión debían detenerse hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales.

En su demanda afirman que el proyecto ponía en riesgo humedales sensibles que son hogar de flora y fauna protegida y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Los abogados de los gobiernos estatal y federal argumentaron que, aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, el estado de Florida era el único responsable de la construcción y operación de la instalación, lo que significa que la ley ambiental federal no se aplicaba, sin embargo, la jueza ha dicho que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.

El centro de detención se construyó a toda prisa hace casi dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista en medio de los Everglades. Actualmente alberga a varios cientos de detenidos, pero fue diseñado para recibir eventualmente hasta 3.000 detenidos en carpas temporales.

Vista aérea de Alligator Alcatraz, el 24 de julio de 2025. Foto›Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT