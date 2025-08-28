Dispara en capilla de escuela en EU y mata a 2 niños

Una madre abraza a su hijo durante la agresión en la Iglesia de la Anunciación, ayer.

La ciudad de Minneapolis amaneció sacudida ayer tras un tiroteo en la Escuela Católica Anunciación, donde dos niños de 8 y 10 años fueron asesinados y otras 17 personas resultaron heridas durante una misa. El ataque, cometido en el tercer día de clases, fue calificado por las autoridades como un acto de violencia “deliberado y cruel” contra menores y fieles.

El agresor, identificado como Robin Westman, de 23 años, disparó con un rifle, una escopeta y una pistola a través de las ventanas de la capilla, alcanzando a los niños que ocupaban las bancas. Tras la ofensiva, el tirador se quitó la vida, confirmaron funcionarios policiales.

El atacante de 23 años se graduó de la Escuela Católica Anunciación en 2017, según un anuario obtenido por CNN. La madre de Westman también trabajó en la misma escuela de 2016 a 2021, según publicaciones en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Reunión en Washington crea tensiones sobre Gaza

El Dato: Videos en línea revisados por Reuters mostraban notas en las que el tirador habla de depresión y su deseo de perpetrar un tiroteo masivo.

Por su parte, el jefe de policía, Brian O’Hara, expresó con dureza: “La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”. El impacto del ataque se amplifica por el hecho de que los menores estaban reunidos en un espacio religioso y en el inicio del ciclo escolar.

En tanto, el director del FBI, Kash Patel, informó que el caso es investigado como terrorismo interno y crimen de odio contra la comunidad católica. Patel confirmó que Westman, nacido como Robert, había cambiado legalmente su nombre en 2020 al identificarse como mujer. Según documentos judiciales, el atacante no contaba con un historial penal extenso, aunque recientemente había adquirido de manera legal las armas empleadas en el ataque.

De acuerdo con O’Hara, las autoridades hallaron tablones de madera que bloquearon las puertas laterales de la capilla, lo que sugiere una preparación previa. También fue localizada una bomba de humo, aunque no se encontraron explosivos. Además, la policía informó que Westman programó la publicación de un manifiesto en YouTube, retirado después con ayuda del FBI.

El Tip: Fuera de Minneapolis, también ha habido una oleada de rumores falsos sobre tiradores esta semana.

Mientras tanto, el tío del agresor, el exlegislador estatal de Kentucky Bob Heleringer, se mostró consternado: “Es una tragedia indescriptible. Oramos por mi hermana, sus otros hijos y, obviamente, por los pobres niños que sufrieron esta violencia”.

Una familia se abraza después del tiroteo, ayer. Foto›Reuters

ESCENAS DE PÁNICO El ataque desató momentos de terror entre los presentes. Weston Halsne, estudiante de quinto grado, relató a CBS News que su amigo recibió un disparo mientras intentaba cubrirlo. “Los disparos fueron justo a mi lado. Creo que me pusieron pólvora en el cuello”, declaró.

Padres, vecinos y feligreses también describieron la angustia vivida. Bill Bienemann, residente de la zona, contó haber escuchado hasta 50 disparos en un lapso de pocos minutos.

En tanto, los hospitales locales confirmaron que atendieron a 14 niños y tres adultos, varios en estado crítico. Por su parte, el doctor Thomas Wyatt, jefe de medicina de emergencia de Hennepin Healthcare, explicó que varios pacientes requirieron cirugía inmediata, aunque las autoridades médicas esperaban que sobrevivieran.

4 Tiroteos en 24 horas en Minneapolis

6 Universidades recibieron informes falsos de disparos

146 Atentados en escuelas primarias y secundarias en 2025

A su vez, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó indignación y dolor. “No digan que ahora mismo se trata sólo de pensamientos y oraciones. Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de clases. Estaban en una iglesia”, dijo visiblemente enojado. Posteriormente, advirtió contra discursos de odio hacia la comunidad trans: “Este hecho se trata de los niños, no de estigmatizar a otros”.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la violencia de “horrible” y ordenó junto al presidente que las banderas ondearan a media asta. Desde el Vaticano, el Papa León XIV envió condolencias a través de un telegrama en el que pidió el fin de la violencia armada y oró por las familias afectadas.

Donald Trump, en un mensaje en Truth Social, declaró estar “completamente informado” sobre la tragedia y llamó a unirse en oración por las víctimas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que su departamento monitoreaba la situación.

En tanto, el tiroteo en la Escuela Católica Anunciación fue el cuarto ocurrido en la ciudad en menos de 24 horas. El martes pasado, una balacera frente a una secundaria dejó un muerto y seis heridos, mientras que otras dos personas fallecieron en hechos separados. Las autoridades señalaron que el ataque contra los niños no parece estar vinculado con estos episodios.

El caso se suma a una lista de tiroteos en centros escolares. La Base de Datos de Tiroteos Escolares K-12 contabiliza ya 146 incidentes en lo que va de 2025.