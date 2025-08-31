Se registra terremoto magnitud 6.0 en Afganistán; reportan múltiples víctimas

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, este domingo, y se estima que decenas de personas pudieron haber muerto o resultado heridas.

El sismo se registró a las 23:47 horas, con epicentro a 27 kilómetros al este-noreste de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Naqibullah Rahimi, portavoz del Departamento de Salud Pública de Nangarhar, informó que 15 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento.

Un sismo de magnitud 4.5 se registró alrededor de 20 minutos después en la misma provincia.

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos cuatro mil personas perdieron la vida.

La ONU dio una cifra de muertos mucho menor, de aproximadamente mil 500. Fue el desastre natural más mortífero en la historia reciente de Afganistán.

