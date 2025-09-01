Hutíes prometen escalar su ofensiva contra Israel

Imagen de Ahmed al-Rahawi, primer ministro del gobierno controlado por los hutíes, quien murió la semana pasada por fuego israelí.

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdul Malik Al Huthi, prometió ayer intensificar los ataques contra Israel con misiles y drones, apenas un día después de que el movimiento confirmara la muerte de su primer ministro, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, y varios miembros del gabinete en un bombardeo israelí en Saná.

Durante un discurso televisado por la cadena hutí Al Masirah, Al Huthi calificó a Israel de “enemigo criminal” y denunció que el ataque del jueves pasado, dirigido contra un taller gubernamental, representa un crimen más en una larga lista de agresiones en Medio Oriente. El dirigente aseguró que su grupo no se verá debilitado, y reiteró seguirán con su respaldo a los palestinos en Gaza.

El Dato: Yemen está atrapado entre una guerra civil desde 2014 y una confrontación internacional que profundiza la crisis humanitaria en el país más pobre del mundo árabe.

El ataque aéreo israelí contra la capital yemení cobró la vida de al menos cinco ministros, entre ellos el titular de Exteriores, Gamal Amer, y el de Turismo, Ali al-Yafei. También murió Abdel-Majed al-Murtada, viceministro del Interior. El Ministerio de Defensa confirmó que Mohamed Nasser al-Attefi sobrevivió, mientras que Abdel-Karim al-Houthi, figura clave del grupo rebelde, no estuvo presente en la reunión.

Los hutíes informaron que el funeral de los dirigentes asesinados se celebrará este lunes en la plaza Sabeen, en el centro de Saná. El bombardeo se produjo pocos días después de que el grupo yemení lanzara un misil balístico contra Israel, descrito por Tel Aviv como una bomba de racimo que apuntaba al aeropuerto Ben Gurion.

Israel sostiene que las ofensivas buscan frenar la capacidad operativa de los hutíes, quienes en los últimos meses han lanzado ataques contra territorio israelí y contra buques mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Tel Aviv acusa al grupo de actuar bajo el respaldo militar y financiero de Irán.

23 funcionarios de la ONU ya habían sido detenidos, unos desde 2021

Asimismo, la tensión se trasladó a las oficinas de Naciones Unidas en la capital yemení. También ayer, fuerzas hutíes allanaron las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), deteniendo al menos a 11 empleados de la ONU.

El secretario general António Guterres condenó la acción, la calificó de “inaceptable”, y exigió la liberación inmediata e incondicional del personal detenido. Por su parte, Abeer Etefa, portavoz del PMA, advirtió que la ofensiva contra trabajadores humanitarios socava gravemente la ayuda en zonas devastadas por la guerra.

Las incursiones se suman a una serie de detenciones previas de personal internacional en áreas bajo control rebelde. En enero pasado, la ONU suspendió operaciones en Saada tras la captura de ocho de sus empleados.

En tanto, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, expresó su “profunda preocupación” ante la escalada entre Israel y los hutíes, advirtió que el país árabe no puede convertirse en un nuevo campo de batalla en medio de las tensiones regionales.

Mientras que los analistas prevén que los hutíes intensifiquen sus ofensivas, recordando que en julio amenazaron con atacar cualquier barco mercante relacionado con Israel. “Nuestro enfoque militar es constante y creciente”, reiteró Al Huthi en su mensaje televisado.