Resolución internacional acusa genocidio israelí en Gaza

La Asociación Internacional de Expertos sobre Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), la organización más grande de su tipo en el mundo, declaró que Israel comete genocidio en la Franja de Gaza. La resolución, respaldada por el 86% de los especialistas que participaron en la votación, afirma que las políticas y acciones israelíes cumplen con la definición legal establecida en la Convención de la ONU de 1948, aprobada tras el Holocausto.

El pronunciamiento, difundido ayer, generó un fuerte impacto en la esfera internacional, pues se suma a la creciente lista de voces, incluidas ONG internacionales y organizaciones israelíes de derechos humanos, que han calificado la ofensiva militar en Gaza como genocida. La presidenta de la IAGS, Melanie O’Brien, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Australia Occidental, subrayó que los académicos especializados en el tema reconocen que “la situación corresponde inequívocamente a un genocidio”. “No hay justificación para la comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, ni siquiera la legítima defensa”, añadió.

El Dato: Bélgica anunció ayer que reconocerá a Palestina como Estado durante la próxima Asamblea de la ONU; justificó su decisión debido a la crisis humanitaria en Gaza.

Israel, por su parte, reaccionó con indignación. Su Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la resolución como “vergüenza para la profesión legal” y denunció que se trata de un documento “basado en la campaña de mentiras de Hamas”. La acusación, sin embargo, refuerza los procesos que ya están en curso en la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica denunció a Israel por violar la Convención sobre el Genocidio.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamas mataron a unas 1,200 personas en Israel y secuestraron a 251. Actualmente, 48 rehenes permanecen en Gaza, y se cree que unos 20 siguen con vida. Desde entonces, la ofensiva israelí ha devastado el enclave palestino. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 63 mil gazatíes han muerto, la mitad de ellos mujeres y niños.

Por su parte, el jefe de la oficina de prensa del gobierno de Gaza dirigida por Hamas, Ismail Al-Thawabta, celebró la “prestigiosa postura académica” de la resolución, que, según dijo, “impone una obligación legal y moral a la comunidad internacional de tomar medidas urgentes para detener el crimen, proteger a los civiles y exigir cuentas a los líderes de la ocupación”.

63 mil 557 palestinos han muerto por fuego Israelí o de hambre

160 mil 660 gazatíes han resultado heridos tras las repetidas ofensivas de Tel Aviv

La resolución de tres páginas de la IAGS insta a Israel a “cesar de inmediato todos los actos que constituyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los palestinos en Gaza, incluidos los ataques deliberados y el asesinato de civiles, incluidos niños; el hambre; la privación de ayuda humanitaria, agua, combustible y otros artículos esenciales para la supervivencia de la población; la violencia sexual y reproductiva; y el desplazamiento forzado de la población”. El documento también reconoce que el ataque inicial de Hamas constituyó crímenes internacionales.

Asimismo, Naciones Unidas ha recibido presiones internas para describir explícitamente la ofensiva israelí como genocidio, y varios expertos consideran que la acusación se ha convertido en una evaluación jurídica dominante en el ámbito académico.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU sólo podría actuar si logra superar los vetos de sus cinco miembros permanentes. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene su respaldo a Israel y el presidente Donald Trump ha declarado que no considera que exista genocidio.

El Tip: La ONU define genocidio como crímenes cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

activistas parten de España. Mientras crece la presión internacional, un convoy marítimo con destino a Gaza partió nuevamente del puerto de Barcelona ayer por la noche. La Flotilla Global Sumud, integrada por 20 barcos y activistas de 44 países, zarpó ayer con la intención de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria, después de que el mal tiempo les obligara a regresar al puerto antes.

Entre los participantes se encuentran figuras reconocidas como la activista climática Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el actor Liam Cunningham, de la serie Game of Thrones, así como seis activistas mexicanos.

Los organizadores han asegurado que otras embarcaciones se unirán desde diferentes puntos del Mediterráneo. Mientras que Israel ya advirtió que no permitirá el ingreso de la flotilla a aguas de Gaza. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, propuso que quienes participen sean tratados como “terroristas” y encarcelados bajo estrictas condiciones.

Mientras tanto, un documento filtrado en Estados Unidos generó polémica internacional. El Washington Post reveló el domingo pasado un plan impulsado desde círculos cercanos a la administración de Donald Trump para transformar Gaza en un corredor de megaciudades de alta tecnología, bajo la etiqueta de “Riviera de Gaza”.

El proyecto, bautizado como Fondo para la Reconstitución y la Transformación de Gaza o GREAT, contempla el desplazamiento de los más de dos millones de habitantes del enclave hacia otros países o zonas restringidas. A cambio, los palestinos recibirían fichas digitales por la cesión de sus propiedades.

Sin embargo, críticos como Philip Grant, director de Trial International, advirtieron que se trata de un modelo de deportación masiva “comercializado como desarrollo”, lo que encubriría una limpieza étnica. Incluso medios israelíes señalaron el carácter irreal y propagandístico de la propuesta, a la que calificaron de “plan trumpiano para enriquecerse rápidamente”.

A casi dos años de iniciada la guerra, la devastación humanitaria y la presión internacional colocan al conflicto en un punto de máxima tensión. El reconocimiento de la IAGS, la movilización de flotillas internacionales y la revelación de planes de desplazamiento masivo dibujan un escenario en el que la legitimidad de Israel se enfrenta a un aislamiento creciente en el plano global.