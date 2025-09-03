Se descarrila el funicular de Glória en Lisboa; reportan 3 muertos y 20 heridos

El icónico tranvía funicular de la Gloria, en Lisboa se descarriló este 3 de septiembre alrededor de las 18:00 horas de Portugal y dejó como saldo al menos 3 muertos y 20 heridos, de acuerdo con la información que dio a conocer la cadena de televisión SIC.

En las redes sociales se difundieron videos de cómo quedó el vehículo tras el accidente.

El funicular de la Gloria es uno de los transportes turísticos más conocidos de Lisboa, Portugal. El incidente sucedió la tarde de este miércoles y sucedió en la zona que está cerca de la plaza de los Restauradores, sin embargo, debido a la magnitud del accidente aún hay elementos de rescate laborando en el lugar.

¿Cómo sucedió el accidente del funicular de la Gloria?

De acuerdo con los testigos que vieron el accidente y que narraron lo sucedido a la cadena de televisión SIC, contaron que vieron al vehículo descender a toda velocidad por la colina que circula habitualmente, cuando el tranvía se estrelló contra un inmueble.

En redes sociales se difundieron videos de cómo se ve el tranvía, tras el accidente, quedó volcado y una de las cajas del vehículo quedó deshecha.

Según los reportes, de los lesionados hay cinco que están en estado crítico y fueron trasladados a hospitales cercanos.

El tranvía, conocido como Gloria, puede transportar a más de 40 personas, sentadas y de pie. Es un medio comúnmente utilizado por los residentes de Lisboa.

El tranvía, técnicamente llamado funicular, es conocido como Elevador da Gloria. Dos tranvías corren en paralelo mientras suben y bajan la colina en una carretera curva y libre de tráfico durante unos pocos cientos de metros.

En el comunicado publicado en el sitio web presidencial, el mandatario Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas por lo sucedido.

“El Presidente de la República lamenta profundamente el accidente ocurrido esta tarde con el ascensor Glória (funicular) en Lisboa, en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los diversos heridos leves.

“El Presidente de la República expresa sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el incidente sea rápidamente esclarecido por las autoridades competentes”, se lee en el mensaje del mandatario en su página de Internet.

¿Cuántos muertos hay por el accidente del tranvía funicular de la Gloria?

En un reporte preliminar se dijo que hay 3 personas fallecidas, sin embargo, algunos medios están reportando que hay al menos 15 personas que perdieron la vida, por el momento no se han dado cifras oficiales.