Trump exhibe ataque a una embarcación que partió de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer confirmó que las Fuerzas Armadas de su país ejecutaron un ataque en aguas del sur del Caribe contra una embarcación que había zarpado de Venezuela y transportaba drogas, acción que dejó 11 personas muertas. Según la versión oficial de Washington, los fallecidos eran integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, a la cual la actual administración ha designado formalmente como grupo narcoterrorista, lo que permitió a las fuerzas militares estadounidenses justificar el uso de la fuerza letal.

Navío presuntamente cargado de drogas, ayer Fotos›Captura de video

El Dato: Durante años, Rubio se ha pronunciado contra Maduro y otros gobiernos de izquierda latinoamericanos, y ha apoyado a líderes de la oposición.

El anuncio fue realizado por el propio magnate a través de un mensaje en su red Truth Social, en el que detalló que la operación se realizó bajo su autorización directa y aseguró que las fuerzas estadounidenses actuaron “con toda seguridad” al identificar a los ocupantes de la embarcación como narcoterroristas. En su mensaje, el mandatario enfatizó que se trató de un “golpe certero” contra quienes intentan inundar con drogas el territorio estadounidense.

“Que esto sea una advertencia. Nadie que pretenda envenenar a nuestro pueblo tendrá un camino fácil. Las consecuencias serán inmediatas y letales”, escribió el presidente, al subrayar que ningún soldado estadounidense resultó herido en la operación y que las fuerzas desplegadas actuaron “con profesionalismo y determinación”.

Momento del impacto de un misil de EU, ayer. Fotos›Captura de video

La operación se enmarca en un despliegue militar más amplio de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela. Por su parte, el Pentágono confirmó la presencia de tres destructores, USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, además de submarinos, aeronaves de vigilancia y unidades de apoyo logístico. Según funcionarios de defensa, la ofensiva busca reforzar la estrategia contra el narcotráfico en la región, con un enfoque particular en el fentanilo y la cocaína que, de acuerdo con la Casa Blanca, son introducidos en grandes volúmenes desde Venezuela hacia América Central y, luego, a comunidades en territorio de EU.

Trump reiteró que las drogas provenientes de Venezuela llevan tiempo afectando a Estados Unidos y responsabilizó directamente al presidente Nicolás Maduro de facilitar estas operaciones ilícitas. Recordó además que su gobierno mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del mandatario venezolano, al que acusa de liderar al Cartel de los Soles, un supuesto entramado de militares y funcionarios implicados en el narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, respaldó la operación. A través de redes sociales, aseguró que el ataque “representa un paso firme en la defensa de la seguridad nacional” y lo describió como un “golpe letal contra una organización narcoterrorista”. Durante una gira diplomática, Rubio evitó confirmar si habrá nuevas acciones militares, pero advirtió que la administración republicana “utilizará todos los recursos disponibles” para frenar el avance del narcotráfico en América Latina.

3 destructores frente a las aguas venezolanas

1,200 misiles apuntan a Caracas

Respuesta Bolivariana. Tras el anuncio de Trump del ataque, la televisión estatal venezolana mostró a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, caminando por las calles del barrio donde creció. Un presentador de televisión dijo que Maduro estaba “inundado de amor patriótico”, mientras interactuaba con sus simpatizantes. “Ante las amenazas imperialistas, Dios está con nosotros”, dijo Maduro.

El lunes pasado, calificó el despliegue militar de Washington como “la mayor amenaza que ha enfrentado el continente en los últimos cien años” y advirtió que Venezuela se declararía en “república en armas” en caso de una agresión directa. “Estamos dispuestos a defender cada palmo de nuestra tierra frente a cualquier invasión imperialista”.

Maduro ha rechazado categóricamente las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico y ha asegurado que su gobierno enfrenta una campaña de difamación internacional destinada a justificar un cambio de régimen. Según el mandatario, los informes de organismos multilaterales no colocan a Venezuela como un actor central en el tráfico de cocaína regional, lo que, dijo, desmonta el discurso de Washington.

El Tip: El gobierno de Maduro ha desplegado tropas a lo largo de la costa de Venezuela y la frontera con su vecina Colombia.

Asimismo, Freddy Ñáñez, denunció que el video presentado por Trump para justificar la operación fue generado con inteligencia artificial. A través de su canal en Telegram, acusó a Marco Rubio de manipular pruebas y de intentar “engañar” al presidente estadounidense. “Rubio le entrega a Trump un video creado con inteligencia artificial para hacerlo caer en un callejón sin salida”, afirmó, al tiempo que reiteró que Venezuela “no es una amenaza para nadie”.

En tanto, el gobierno venezolano movilizó tropas hacia la frontera con Colombia y convocó a la milicia nacional a reforzar la vigilancia en puertos y aeropuertos. Maduro insistió en que su país se prepara para defenderse “con todas las formas de lucha”, una declaración que, para analistas internacionales, es un intento de mostrar firmeza ante la opinión pública interna, así como para Washington.