Ilegal, recorte de Trump a Harvard, señala una jueza

Una jueza federal declaró ilegal la decisión del gobierno de Donald Trump de congelar dos mil 200 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard. El fallo, emitido por Allison D. Burroughs desde el tribunal de Boston, representa una victoria significativa para la institución académica, aunque se prevé una apelación.

Burroughs, en un dictamen de 84 páginas, destacó que la lucha contra el antisemitismo es necesaria, pero no puede ejercerse a costa de limitar la libertad de expresión ni de socavar la independencia académica. Señaló que no debe “sacrificarse a uno en el altar del otro” y exhortó a otros jueces a garantizar que investigaciones de relevancia no sean interrumpidas por decisiones políticas arbitrarias.

El Tip: La decisión se produjo después de que Trump pidió que Harvard llegara a un acuerdo y pagara 500 mdd, dijo que la escuela había “sido muy mala”.

El origen del conflicto se remonta al “Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo” impulsado por Trump, que acusó a Harvard de discriminación positiva y de restringir la diversidad ideológica. Ante la negativa de la universidad a aceptar supervisión en sus procesos de admisión, contratación y programas académicos, la Casa Blanca ordenó el congelamiento de los fondos, lo que afectó directamente a investigaciones médicas, científicas y tecnológicas.

Harvard respondió con una demanda, alegó violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución y acusó a la administración de represalias políticas. Burroughs reconoció errores de la institución al tolerar incidentes de odio en el campus, pero sostuvo que la verdadera intención del gobierno era presionar a la institución para ceder en su autonomía.

2 mil 200 millones de dólares congeló EU a Harvard

El fallo prohíbe a la administración federal retener pagos existentes o bloquear futuras subvenciones. En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, calificó a Burroughs de “juez activista” y dijo que Harvard no tiene derecho garantizado a recursos públicos.