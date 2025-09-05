‘Aviones venezolanos serán derribados si nos ponen en una situación peligrosa’, advierte Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una advertencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: los aviones militares venezolanos serán derribados si existe una situación de peligro.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, dijo el presidente estadounidense al señalar que los comandantes de EU tienen autorización de realizar la acción si lo consideraban necesario.

Lo anterior ocurrió después de que ayer, dos aviones de Venezuela volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos que estaba en aguas internacionales, lo que generó nerviosismo ante la escalada de tensiones.

