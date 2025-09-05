Coalición europea define respaldo militar a Ucrania en la posguerra

El líder ucraniano Volodimir Zelenski y el presidente francés Emmanuel Macron, tras la Cumbre de la Coalición de los dispuestos, ayer.

En París, los 35 miembros de la denominada Coalición de los dispuestos concretaron ayer sus compromisos para garantizar la seguridad de Ucrania en caso de alto al fuego. La decisión incluye el despliegue de tropas de reaseguro en tierra, mar o aire por parte de 26 países, mientras que el apoyo estadounidense será detallado en los próximos días tras conversaciones directas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La reunión, encabezada por el presidente francés Emmanuel Macron y el líder ucraniano Volodimir Zelenski, estuvo marcada por un mensaje de unidad. Macron insistió en que estas garantías no buscan prolongar el conflicto, sino disuadir futuras agresiones rusas. Según explicó, Italia, Alemania y Polonia, países que antes mostraban reservas, figuran entre quienes aceptaron enviar fuerzas, aunque no en la línea de frente. El objetivo es dar “una señal estratégica” y preservar la capacidad defensiva de Ucrania.

El Dato: Las tropas rusas capturaron la localidad de Novoselivka en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, informó ayer el Ministerio de Defensa de Rusia.

El presidente francés subrayó que la coalición no tiene intención de entrar en guerra con Rusia. “Es una coalición de paz”, dijo. Destacó que un ejército ucraniano fortalecido será siempre la primera barrera frente a Moscú. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebraron los resultados, al calificarlos como pasos concretos hacia una paz duradera.

Tras el encuentro, Macron y Zelenski conversaron por teléfono con Trump. Según el mandatario francés, el magnate coincidió en la necesidad de aumentar la presión sobre Vladimir Putin y se comprometió a precisar la participación de Estados Unidos en los próximos días. Trump, que envió a su consejero personal Steve Witkoff a la reunión, reafirmó su interés en mediar y en impulsar sanciones económicas más duras contra Rusia y, de manera indirecta, contra China.

84 drones lanzados por Rusia fueron neutralizados por Kiev

El plan discutido en París representa una formalización operativa que combina contribuciones militares y apoyo logístico, que luego deberá transformarse en acuerdos legales y políticos. En tanto, Francia y Reino Unido, como copresidentes de la coalición, insistieron en que cualquier despliegue europeo debe contar con el respaldo estadounidense, considerado clave para la viabilidad del proyecto.

En ese sentido, Zelenski agradeció la determinación de sus aliados, enfatizó que la seguridad futura depende de mantener a Ucrania fuerte y preparada. “Esto es sustancia muy específica”, subrayó al reconocer la coordinación lograda en París.

Mientras tanto, Putin el miércoles pasado dijo que la paz podría alcanzarse “si prevalece el sentido común”, pero advirtió que Rusia está dispuesta a imponer una salida por la fuerza si no se logran acuerdos. El Kremlin rechaza la idea de tropas internacionales en Ucrania, aunque líderes europeos insisten en que Moscú no tiene derecho a condicionar estas garantías.

El compromiso alcanzado en París abre una nueva fase en la estrategia occidental: planificar el día después de la guerra. Aunque la paz aún parece lejana, la coalición busca mostrar a Kiev y al mundo que no permitirá una nueva agresión rusa y que está dispuesta a respaldar a Ucrania con una presencia militar disuasoria coordinada internacionalmente.