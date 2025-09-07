Trump prepara segunda fase de sanciones contra Rusia; también, ultimátum a Hamás

El presidente de Estados Unidos Donald Trump continúa ejerciendo presión sobre los rivales de sus aliados en los conflictos armados que ocurren actualmente, de forma que alista una nueva ronda de sanciones contra Rusia, que enfrenta a Ucrania, y un ultimátum a Hamas, que hace lo propio con Israel.

Entrevistado por medios en la Casa Blanca, Trump respondió afirmativamente a un periodista quien le preguntó si prevé nuevas sanciones contra Rusia, cuyo objetivo sería ejercer presión para motivar un diálogo con Ucrania que lleve a la paz en el conflicto armado.

Donald Trump, presidente de EU, habla con la prensa. ı Foto: Reuters

Aunque no dio más detalles, la medida se enmarcaría dentro de recientes anuncios de funcionarios estadounidenses quienes han manifestado interés en continuar con la presión hacia la potencia euroasiática o hacia sus compradores de petróleo.

A propósito, el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, dijo que “ahora estamos en una carrera entre lo que puede resistir el Ejército ucraniano y lo que puede resistir la economía rusa”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“Si Estados Unidos interviene e impone más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se hundirá totalmente y eso llevará al presidente [Vladimir] Putin a la mesa”, abundó Bessent.

Por otro lado, Trump se refirió en su red social Truth al grupo paramilitar Hamas, el cual enfrenta a Israel en la Franja de Gaza, y lo urgió a aceptar sus condiciones para terminar el conflicto.

“Todo mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. Todo mundo quiere que esta guerra termine. Los israelíes han aceptado mis términos y es hora de que Hamas lo haga también. Esta es mi última advertencia, no habrá una más”, escribió Trump en Truth.

La advertencia de Trump ocurre el mismo día que Benjamin Netanyahu anunció una ampliación de las ofensivas sobre Gaza.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: Trump sobre si planea atacar Venezuela:



"Lo van a descubrir."

pic.twitter.com/e3jgWLXfd5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 7, 2025

Finalmente, también en entrevista con medios, Trump fue cuestionado sobre sus intenciones de combatir en tierra a los cárteles del narcotráfico que, acusa, existen en Venezuela, lo que implicaría una intervención militar en el país sudamericano.

“Ya lo verán”, se limitó a responder el presidente estadounidense.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han crecido en días recientes con un ataque del Ejército de Washington a un barco en el Caribe sur que, acusó, iba cargado de droga para los cárteles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am