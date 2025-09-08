Trump exige liberación inmediata de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer lo que denominó su “última advertencia” a Hamas para que acepte el acuerdo que, según dijo, ya cuenta con el visto bueno de Israel y que busca liberar a los rehenes que permanecen en Gaza. A través de su red Truth Social, el magnate fue enfático: “Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte. Ésta es mi última advertencia, no habrá otra”.

El aviso se produce en un contexto marcado por intensas negociaciones en las que, de acuerdo con fuentes israelíes citadas por el canal N12, Trump propuso un alto al fuego que contempla la liberación de 48 cautivos a cambio de miles de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Además, el pacto incluiría un cese de hostilidades para negociar el fin de la guerra.

El Dato: El Ministerio del Interior de Gaza advirtió a los palestinos que no confíen en la afirmación de Israel que estableció una zona humanitaria en al-Mawasi de Khan Younis.

Por su parte, Hamas confirmó haber recibido las “ideas” transmitidas por mediadores estadounidenses, qataríes y egipcios, y aseguró estar dispuesto a sentarse a dialogar de inmediato. Sin embargo, insistió en que cualquier acuerdo debe incluir la retirada total de Israel de Gaza, la entrada irrestricta de ayuda humanitaria y la creación de un comité de palestinos independientes para la administración del enclave.

Trump ha reiterado públicamente que busca la liberación inmediata de los rehenes israelíes. El enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, fue el responsable de trasladar la propuesta más reciente al grupo terrorista. Aunque Israel no ha respondido formalmente, un funcionario reconoció que el gobierno de Netanyahu “considera seriamente las propuestas de EU”. Mientras tanto. Israel, que intensificó su ofensiva terrestre en Gaza, advierte a los civiles para evacuar antes de bombardear zonas que acusa de ser utilizadas por Hamas, aunque sin mostrar pruebas concluyentes. El grupo terrorista, por su parte, busca que el alto al fuego vaya más allá de una tregua temporal y que siente las bases de una resolución integral al conflicto.

64 mil 368 gazatíes han muerto desde octubre de 2023

En tanto, la situación humanitaria en el enclave palestino empeora de forma alarmante. De acuerdo con cifras de las autoridades sanitarias locales al menos 64 mil 368 gazatíes han muerto desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. A ello se suman 387 palestinos fallecidos por causas relacionadas con desnutrición y hambre, entre ellos 138 niños.

En ese sentido, la ONU advirtió sobre un “estrecho margen de tiempo” para impedir que la hambruna se extienda a ciudades como Deir el Balah y Khan Younis. Tom Fletcher, subsecretario general para Asuntos Humanitarios, señaló que el tiempo para frenar la crisis alimentaria podría cerrarse a finales de septiembre si no se permite la entratada total de ayuda.

En medio de la escalada, Israel asegura haber facilitado el ingreso de más de mil 900 camiones con alimentos durante la última semana. Sin embargo, organismos internacionales consideran insuficiente ese flujo y advierten que la población civil sigue en riesgo de inanición.