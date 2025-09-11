¿Quién es Erika Frantzve, esposa de Charlie Kirk? FOTOS

Erika Frantzve, la esposa de Charlie Kirk, es una empresaria de una exitosa línea de ropa exitosa, modelo, reina de concursos de belleza, actriz y conductora de un podcast.

Erika no sólo es conocida por ser la esposa de Charlie Kirk, también ganó su reconocimiento tras ganar el título de Señorita Arizona (Miss Arizona) el concurso de belleza de Estados Unidos en 2012.

Erika Frantzve nació el 20 de noviembre de 1988 en Arizona, Estados Unidos. Proviene de una familia devotamente cristiana y tiene un hermano mayor, quien actualmente es bombero en dicho estado.

Además de ganar el título de Miss Arizona, también se obtuvo el título académico superior en ciencias políticas y relaciones internacionales el mismo año en la universidad estatal de Arizona. Posteriormente continúo sus estudios en la universidad Liberty, donde obtuvo una maestría en derecho y un doctorado en liderazgo cristiano.

La ahora viuda no se quedó atrás, pues al igual que el activista Charlie Kirk, ella también es fundadora de una organización sin fines de lucro. Dicha organización, llamada “Héroes cotidianos como tú” (Everyday Heroes Like You), se dedica a recaudar fondos para ayudar a distintas organizaciones sin fines de lucro alrededor del mundo sin alguna categoría en específico.

En su podcast “Levántate entre semana” (Midweek Rise Up), Erika comparte cada miércoles pasajes bíblicos acompañados de reflexiones enfocadas en el liderazgo espiritual. Este podcast tiene miles de participantes que se encuentran ubicados en distintos países.

Además, también es fundadora de una marca de ropa y accesorios hechos en estados unidos. Las camisetas, sudaderas y gorras de la marca Proclaim x Bible in 365 dejan ver mensajes religiosos, con la finalidad de hacer llegar mensajes alineados al cristianismo a más personas.

Erika y Charlie Kirk con sus dos hijos ı Foto: Captura de redes sociales | Especial

¿Cuándo comenzó su relación con Charlie Kirk?

La relación del activista Charlie Kirk y de la empresaria Erika Frantzve comenzó en el año 2019 en Nueva York. Sin dejar pasar más tiempo, tan solo un año después se comprometieron, y en 2021 contrajeron matrimonio en Scottsdale, Arizona.

Este matrimonio tuvo como resultado el nacimiento de dos hijos, quienes siempre acompañaban a Charlie Kirk y a Erika en los eventos políticos en los que el activista participaba.

Debido a esto, la tarde del miércoles en la que Charlie fue asesinado por un disparo, Erika y sus hijos se encontraban en el lugar de los hechos. Si bien no presenciaron el asesinato de manera directa, los tres se encontraban en el auditorio de la universidad de Utah Velley,.