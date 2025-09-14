Venezuela advierte a EU que cualquier incursión en su país desatará ‘una guerra de 100 años’

Diosdado Cabello, secretario del Interior de Venezuela, en una fotografía de archivo.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han aumentado este fin de semana después de que Washington desplegó cazas en Puerto Rico, ante lo que autoridades venezolanas respondieron que cualquier incursión en el territorio de su país será motivo de una larga guerra.

De acuerdo con declaraciones recogidas por agencias, el ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió que cualquier incursión en territorio venezolano derivaría en “una guerra de 100 años”. Durante un acto en Maracay, estado Aragua, insistió en que las fuerzas armadas y milicias del país se encuentran en fase de coordinación “en perfecta unión popular-militar y policial”.

Milicianos venezolanos se alistan para una posible confrontación con Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Cabello señaló que la población venezolana está mayoritariamente en contra de una agresión externa y reiteró que el país responderá de manera implacable a cualquier ataque. Según sus palabras, “el que se meta con Venezuela lo va a pagar muy caro”.

Por otro lado, la tensión aumentó tras el despliegue de cinco cazas F-35 en Puerto Rico. Agencias informaron que las aeronaves aterrizaron el sábado en la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, como parte de una operación ordenada por el presidente Donald Trump para reforzar las acciones contra el narcotráfico en la región.

Estados Unidos despegó cazas F-35 en la base de Ceiba, Puerto Rico. ı Foto: Reuters

Este movimiento se produjo después de la visita sorpresa del secretario de Defensa Pete Hegseth a Puerto Rico y días posteriores a un ataque estadounidense contra una embarcación presuntamente vinculada al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, acción que dejó once muertos.

A propósito, ayer, la Cancillería de Venezuela denunció que efectivos de un destructor de la Marina estadounidense abordaron de forma “ilegal y hostil” un pesquero venezolano en aguas jurisdiccionales. Según declaraciones del ministro de Exteriores Yván Gil, 18 militares permanecieron durante ocho horas en la embarcación e impidieron el trabajo de nueve pescadores, quienes fueron liberados posteriormente bajo escolta de la Armada venezolana.

El pesquero venezolano Carmen Rosa que fue interceptado por Estados Unidos, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Gil afirmó que estas acciones buscan generar un incidente que justifique una escalada militar en el Caribe, con el objetivo de mantener una política de cambio de régimen en Caracas.

En este contexto, el presidente Nicolás Maduro anunció la movilización de miles de efectivos militares y milicianos en 284 puntos de la costa venezolana, como parte del “Plan Independencia 200”. El mandatario explicó que estas maniobras tienen el propósito de asegurar la soberanía del país ante las operaciones de Washington en aguas cercanas.

Información de Europa Press y Euro News.

