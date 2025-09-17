Nombra FIAB a Jorge Alegría como su nuevo vicepresidente

En la 52° Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas, se nombró a Jorge Alegría como el nuevo vicepresidente de la institución.

En el marco de la 52° Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), realizada esta semana en Madrid, España, se nombró a Jorge Alegría como el nuevo vicepresidente de la institución. Actualmente es director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el evento, además se anunció la conformación de la nueva mesa directiva que liderará la organización durante el siguiente periodo, Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, fue reelecto como presidente. Ambos fueron elegidos de forma unánime por las bolsas miembros de la Federación, cuestión que reflejó la confianza en su liderazgo para continuar impulsando el desarrollo de los mercados de capitales de Iberoamérica.

“Ser elegido vicepresidente de la FIAB es un honor y un compromiso para trabajar con todos los participantes de Iberoamérica”, dijo Alegría.

Añadió que desde la Bolsa Mexicana de Valores contribuirán a impulsar los mercados y lograr juntos que el ecosistema de empresas e inversionistas sea un espacio para potenciar el desarrollo, el crecimiento sostenible y la innovación.

Por su parte, Córdoba dijo que recibía “con mucho orgullo” la responsabilidad de continuar en la presidencia de la FIAB.

“La federación es un actor fundamental para fortalecer los mercados de capitales de la región y avanzar en una agenda común entre los países de la región”, mencionó.

Agregó que buscarán promover una mayor eficiencia en sus infraestructuras de mercado, y potenciar un mercado de capitales más inclusivo para las pequeñas y medianas empresas, incentivando principios de proporcionalidad y facilitando su acceso al financiamiento.

Juan Flames, anfitrión del evento como CEO de BME, resaltó que estos días de charlas, debates e intercambio de conocimientos con las Bolsas iberoamericanas han sido “muy provechosos y enriquecedores”.

“Todos hemos coincidido en defender el papel protagonista que los mercados de valores deben jugar para el crecimiento económico y el bienestar social a ambos lados del Atlántico, para lo que es necesario impulsar la educación financiera”, señaló.

La federación contará con seis mesas de trabajo enfocadas en regulación, posttrade, ciberseguridad, productos alternativos, sostenibilidad y comunicaciones, que permitirán avanzar en iniciativas concretas y coordinadas entre los mercados miembros.

Por su parte, Pilar Martínez, Head of Public Affairs EU & Latam de BME, asumirá la presidencia de los subcomités de trabajo, con el desafío de articular las prioridades de cada mesa y facilitar la cooperación técnica entre las bolsas de la región.

El rol de la FIAB

La FIAB es integrada por 23 bolsas y mercados de valores de 15 países, consolidándose como un pilar fundamental para la estabilidad y el crecimiento de los mercados de capitales en Iberoamérica.

Esta federación representa cerca de 95 por ciento del volumen bursátil de la región. Los mercados que forman parte de la FIAB registraron transacciones superiores a los 100 mil millones en emisiones de deuda y acciones, lo que subraya su capacidad para generar liquidez y atraer inversión.

MSL