Rusia viola espacios aéreos de sus vecinos

Las preocupaciones de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se extiendan en Europa aumentaron ayer, luego de que al menos cinco cazas rusos violaron, en hechos separados, los espacios aéreos de Estonia y Polonia, y al menos en el primer caso obligó a la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, ante lo cual la Unión Europea advirtió que responderá “con determinación a cada provocación” de Moscú.

“En la mañana del viernes (…), tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, permaneciendo en el espacio aéreo estonio durante casi 12 minutos”, indicó el Ministerio de Defensa, en un comunicado.

El Dato: El jefe de la inteligencia británica, Richard Moore, en su discurso de despedida ayer, dijo que “no hay ninguna evidencia” de que Putin quiera negociar la paz en Ucrania.

Las aeronaves no tenían planes de vuelo y sus transpondedores estaban apagados, y en el momento de la violación del espacio aéreo estonio, tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo.

Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, “respondieron al incidente”, indicó el Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó en otro comunicado que convocó este viernes al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Estonia y le entregó una nota de protesta por esta nueva violación del espacio aéreo estonio.

“Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia en cuatro ocasiones este año, lo cual es inaceptable en sí mismo. Pero la incursión de hoy, que involucró a tres aviones de combate entrando en nuestro espacio aéreo, es descaradamente sin precedentes”, declaró el canciller estonio, Margus Tsahkna.

Más tarde, la Guardia de Fronteras polaca informó en X: “Dos aviones de combate rusos realizaron un sobrevuelo bajo sobre la plataforma Petrobaltic en el Mar Báltico. Se violó la zona de seguridad de la plataforma”.

“Europa está con Estonia ante la última violación de nuestro espacio aéreo por parte de Rusia. Responderemos a cada provocación con determinación a la vez que invertimos en un flanco este más fuerte. A medida que crezcan las amenazas, también lo hará nuestra presión”, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en redes sociales, tras la violación del espacio aéreo estonio.

La jefa del Ejecutivo comunitario también pidió a los países de la UE que den luz verde “rápidamente” al decimonoveno paquete de sanciones a Moscú desde el inicio de la guerra, con el que ha propuesto la prohibición de importar gas natural licuado de Rusia desde comienzos de 2027 y más medidas contra barcos y refinerías que esquivan las sanciones a su petróleo.

A su vez, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la incursión del viernes como “una provocación extremadamente peligrosa (que) incrementa aún más las tensiones en la región. Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad”.

Por la noche, el Ministerio de Defensa de Rusia negó en un comunicado que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, y sostuvo que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante su misión.

“El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a Kaliningrado. Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia. (El vuelo se efectuó) conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales (y) no violó las fronteras de otros estados”, indicó en su nota.