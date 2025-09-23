Trump declara a Antifa “organización terrorista”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que designa al movimiento Antifa como “organización terrorista doméstica”, vinculándolo directamente con “la violencia política vigente”. Según el documento, Antifa promueve un patrón de agresiones destinado a socavar el estado de derecho y a reprimir la actividad política legal en el país.

El Tip: Trump responsabilizó a la “izquierda extrema” de la violencia tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La medida instruye a los departamentos y agencias federales a emplear todas sus facultades para investigar, desmantelar y procesar operaciones ilegales atribuidas a dicho movimiento, incluyendo el financiamiento de sus acciones violentas. El texto aclara que se aplicará bajo la ley vigente y no crea derechos legales exigibles contra el Gobierno. Antifa, identificado como un movimiento descentralizado de izquierda, se opone a grupos racistas y fascistas. En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, señaló que se trataba de una ideología más que de una organización.