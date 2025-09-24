Los IMPACTANTES VIDEOS del supertifón que dejó decenas de muertos en Taiwán

Los restos del puente Mataian, que colapsó durante el paso del supertifón Ragasa por Hualien, en el este de Taiwán.

El supertifón Ragasa, considerado uno de los ciclones más poderosos en años, dejó un saldo mortal tras azotar Taiwán y Filipinas, antes de golpear con fuerza las costas de Hong Kong y el sur de China. Uno de los videos viralizados en redes sociales mostraba como las olas rompían a las puertas de un hotel del centro financiero e inundaban su interior.

En Taiwán, las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de un lago de barrera en el condado de Hualien, dejando 17 personas fallecidas en el municipio de Guangfu, además de decenas de desaparecidos y 32 heridos en toda la isla. Los torrentes arrastraron vehículos y destruyeron un puente, obligando a más de la mitad de los 8,450 habitantes a refugiarse en pisos altos o terrenos elevados.

En Filipinas, se confirmaron al menos 10 muertes, siete de ellas de pescadores que se ahogaron cuando su embarcación volcó frente a Cagayán. Otras cinco personas permanecen desaparecidas y cerca de 700 mil habitantes resultaron afectados, de los cuales 25 mil fueron trasladados a refugios de emergencia.

TE RECOMENDAMOS: Heridos podrían ser empleados Tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas deja al menos tres heridos

Super Typhoon Ragasa wreaked havoc in Taiwan, leaving 17 dead and 18 injured, while China’s Guangdong province evacuated over 1 million residents. With winds of 212 km/h, the storm is being called the strongest of the year, disrupting flights, transport, and infrastructure across… pic.twitter.com/n4I8sI3qOi — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) September 24, 2025

En China, las autoridades reubicaron a casi 1.9 millones de personas en Guangdong, mientras que estaciones meteorológicas registraron ráfagas de hasta 241 km/h, un récord histórico en Jiangmen. Ragasa tocó tierra en la isla de Hailing con vientos de 144 km/h, lo que provocó la suspensión de clases, transporte y actividades industriales en varias ciudades.

En Hong Kong, los vientos alcanzaron los 195 km/h, provocando destrozos en paseos marítimos, caída de árboles y daños a edificios. Más de 80 personas resultaron heridas y videos virales mostraron el poder de las olas y los vientos. En Macao, las calles se transformaron en corrientes de agua con escombros flotando, lo que obligó a suspender el suministro eléctrico en zonas afectadas.

Según el observatorio local, Ragasa es el ciclón más potente del año en el noroeste del Pacífico y el segundo más fuerte registrado en el mar de China Meridional desde 1950.

Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages pic.twitter.com/uOpJFPETi8 — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT