EU inculpa por falso testimonio a James Comey, exdirector del FBI

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, fue inculpado este jueves en Estados Unidos por un gran jurado federal en Virginia, acusado de falso testimonio y obstrucción de un procedimiento del Congreso.

Se trata de un giro histórico, pues Comey dirigió la agencia de inteligencia más importante del país entre 2013 y 2017 y fue clave en las investigaciones que marcaron la presidencia de Donald Trump.

¿De qué acusan a Comey?

La acusación formal señala que Comey mintió bajo juramento en su comparecencia de 2020, cuando afirmó que no había autorizado filtraciones desde el FBI a medios de comunicación sobre investigaciones sensibles que involucraban a Trump y a Hillary Clinton. Según el Departamento de Justicia, esa declaración fue falsa y buscaba obstaculizar las indagatorias del Senado.

El anuncio fue realizado por la fiscal general Pam Bondi, quien subrayó que “nadie está por encima de la ley”. A su vez, el actual director del FBI, Kash Patel, aseguró que la institución trabaja para recuperar la confianza ciudadana y que cualquier abuso será confrontado con responsabilidad.

Comey, fue despedido por Trump en 2017, se convirtió en una figura controversial: para algunos fue un defensor de la independencia institucional, mientras que para otros, un actor político que afectó procesos electorales y manipuló información. El presidente Trump ha insistido durante años en que debía ser procesado, lo que alimenta sospechas de que esta acusación podría tener un trasfondo político.

Expertos en derecho señalan que los cargos no implican culpabilidad automática. Una acusación (indictment) es apenas una imputación formal, y Comey mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El proceso también ha despertado polémica por la salida del fiscal del distrito que llevaba el caso, Erik Siebert, quien renunció tras negarse a presentar los cargos. Fue reemplazado por Lindsey Halligan, abogada cercana a sectores políticos y sin experiencia previa como fiscal federal, lo que ha intensificado las críticas de parcialidad.

La inculpación de James Comey reabre heridas en la política estadounidense y coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre justicia, poder y democracia. En los próximos meses, los tribunales decidirán si el exdirector del FBI es responsable de los delitos imputados o si, por el contrario, se trata de un proceso con tintes políticos en medio de un clima electoral cada vez más polarizado.

MSL