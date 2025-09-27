Estampida en mitin político en la India deja al menos 36 muertos y 50 heridos

Al menos 36 personas fallecieron y más de 50 resultaron heridas durante una estampida ocurrida este sábado en un mitin político del actor y dirigente tamil Vijay, en el distrito de Karur, estado de Tamil Nadu, al sur de India.

La cifra fue confirmada por el ministro de Salud estatal, Ma Subramanian, quien detalló que entre las víctimas se encontraban mujeres y niños, de acuerdo con información publicada por el Hindustan Times.

Deeply saddened by the tragic incident during actor Vijay’s political rally in Karur, Tamil Nadu.

May God grant peace to all the departed souls and give strength to the bereaved families to bear this irreparable loss.

Praying for the speedy recovery of all those injured. 🙏 pic.twitter.com/nT93RG1O7G — Neeraj Kundan (@Neerajkundan) September 27, 2025

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió cuando una multitud se concentró en el evento organizado por el partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), fundado por Vijay el año pasado. El acto formaba parte de una gira estatal previa a las elecciones regionales previstas para principios de 2026.

Según reportes oficiales citados por la agencia Reuters, al menos 58 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Para atender la emergencia, 44 médicos de los distritos de Tiruchirappalli y Salem fueron enviados de inmediato a Karur.

Insane Tamil crowds who adore actors , as usual, gave their life for the nation's security😒. Allu Arjuna was arrested and put behind bars for loss of 2 lives. Here it's 34 and counting...Vijay should be going behind bars tomorrow morning. pic.twitter.com/XAOpqQRlmO — Seenivasan Arunachalam (@prithvismagi) September 27, 2025

Al respecto, el primer ministro Narendra Modi calificó lo sucedido como un hecho “profundamente triste” en un mensaje publicado en la red social X, donde expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

De manera similar, el vicepresidente CP Radhakrishnan manifestó su “dolor indescriptible” por la pérdida de vidas humanas y dirigió sus pensamientos a los padres y familiares de los fallecidos.

தமிழ்நாட்டின் கரூரில் ஓர் அரசியல் பேரணியின் போது நிகழ்ந்த துயரமான சம்பவம் மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. இந்த நிகழ்வில், தங்கள் அன்பிற்குரியவர்களை இழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தக் கடினமான காலகட்டத்தில் அவர்கள் மன வலிமையைப் பெற… — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

Por otro lado, el gobernador de Tamil Nadu, R. N. Ravi, también lamentó la tragedia y ofreció sus condolencias a las familias afectadas. A propósito, el jefe de gobierno estatal, MK Stalin, informó que ordenó el envío inmediato de asistencia médica desde distritos vecinos y confirmó que visitará la zona.

Diversas figuras públicas se sumaron a los mensajes de pesar. El actor Rajinikanth señaló en X que la noticia “sacude el corazón y causa una inmensa tristeza”. En contraste, Vijay, quien fue visto en el aeropuerto de Trichy poco después del incidente, no emitió declaraciones públicas, según informó la agencia ANI.

La estampida se produjo en medio de una campaña que ha generado gran expectativa en el estado, dado el impacto mediático de Vijay, una de las estrellas más populares del cine tamil que incursionó en la política con la fundación del TVK.

