Petro: ‘No necesito visa’; exige a Trump dejar de apoyar genocidio en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, minimizó la revocación de su visa que anunció ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues, argumentó, no es ese el documento que necesita para viajar por el mundo, mientras lanzó un fuerte mensaje a su homólogo de aquel país, Donald Trump, para que deje de apoyar el genocidio en Gaza.

A través de un mensaje en redes sociales, Petro Urrego respondió a la revocación de la visa que anunciaron ayer autoridades estadounidenses, y aseguró que no es éste el documento que necesita para viajar a aquel país, pues, explicó, debido a que también cuenta con la nacionalidad italiana puede entrar al país con el permiso del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Gustavo Petro, presidente de Colombia. ı Foto: Reuters

“Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, escribió Petro en X.

Asimismo, expresó que “la humanidad debe ser libre en todo el mundo” y que “tenemos el derecho humano de vivir en el planeta”.

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.



La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

En otro mensaje, Petro expresó su desacuerdo con que Estados Unidos y, en particular, el presidente Donald Trump, esté posicionado en favor de Israel en el conflicto en Gaza, pues, acusó, éste está cometiendo “crímenes contra la humanidad”.

Mediante una larga publicación en X, el presidente colombiano se refirió al ataque del grupo insurgente Hamás a Israel, del 7 de octubre de 2023, en donde perdieron la vida varios ciudadanos israelíes, el cual, si bien fue condenado por el mandatario colombiano, éste expresó que “la respuesta no debe ser un crimen contra la humanidad. No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza”.

Miles de palestinos abandonan el centro de la Franja de Gaza por orden del ejército israelí. Foto›Reuters

A propósito, Gustavo Petro pidió a Trump reflexionar sobre su apoyo a Israel en este conflicto y posicionarse en favor de un cese al fuego en Gaza.

“No deben caer misiles sobre la población civil de Gaza. No deben caer misiles sobre los jóvenes pobres al servicio del narco o a los campesinos que buscan cómo sobrevivir. No deben caer misiles sobre los migrantes que salen porque no aguantan la pobreza”, escribió Petro.

Incluso, comparó la situación en Oriente Medio con la que se vivió en Alemania en los años 30.

La Humanidad está en contra del genocidio y en Colombia, hubo un genocidio en contra del pueblo, cuando unos conservadores facistas ordenaron que a sangre y fuego, había que derrotar a los liberales, y continuó el genocidio después aliado al narcotráfico.



Nunca en ningún país… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

“Aléjese Trump de Hitler, aún es tiempo. [...] No más Auschwitz, por petróleo, en medio de los business, hay tiempo para el amor y para la humanidad, dice la biblia. Libérese usted Trump, de esa esclavitud que será por generaciones”, escribió el colombiano.

Ayer, el Departamento de Estado de EU anunció la revocación de la visa de Gustavo Petro a causa de que, acusó Washington, el colombiano ha incitado a la violencia.

