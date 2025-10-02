Norovirus contagia a casi cien pasajeros de un crucero; ya llegó a Miami

Un brote de norovirus fue localizado en un crucero, provocando el contagio de más de 90 personas que se encontraban a bordo.

A bordo del crucero “Serenata de los mares” (Serenade of the Seas) de la empresa Royal Caribbean, se encontraban miles de pasajeros que se dirigían a Miami, y casi cien de ellos se vieron afectados por los síntomas del norovirus.

Este virus, de acuerdo con un reporte, contagió el domingo pasado a 94 pasajeros de los mil 874 que se encontraban a bordo, y a 1 de los 883 miembros de la tripulación, pues estos comenzaron a presentar síntomas propios de esta enfermedad como vómitos y diarrea.

La mañana de este jueves el crucero llegó al puerto de Miami el crucero que habría zarpado el 19 de septiembre desde San Diego, por lo que su viaje de 13 días llegó a su fin.

De acuerdo con un comunicado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la empresa responsable del crucero implementó protocolos de limpieza de manera inmediata.

Esto incluía desinfección de las áreas comunes y de las cabinas, así como el aislamiento de los pasajeros que resultaron afectados por el norovirus, con la finalidad de evitar que este continuara propagándose.

Además, la CDC precisó que no se requirieron hospitalizaciones, sin embargo, estos síntomas debilitan a las personas que resultan contagiadas, por lo que se requiere atención para evitar complicaciones, principalmente en personas adultas mayores o personas que tengan problemas en el sistema inmune.

El norovirus causa fuertes infecciones estomacales ı Foto: Especial

¿Qué es el norovirus y cómo se contagia?

El norovirus causa una enfermedad con el mismo nombre, y esta es conocida comúnmente como gastroenteritis viral, gripe estomacal e intoxicación alimentaria, de acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH por sus siglas en inglés), Estados Unidos.

Este virus provoca síntomas como diarrea acuosa, vómitos explosivos que salen proyectados de manera violenta, y dolor estomacal.

La gastroenteritis provocada por el norovirus es aguda, provocando inflamación del estómago y de los intestinos.

Este virus es sumamente contagioso, y puede contagiarse mediante las heces y el vómito de las personas, así como mariscos crudos o mal cocidos.

Además, puede propagarse rápidamente en ambientes cerrados como lo son cruceros, residencias, guarderías y cárceles.

Una persona contagiada con norovirus puede contagiar a otros desde que comienza a sentirse mal, e inclusive hasta dos semanas posteriores a su recuperación.

Para evitar el contagio, debes lavarte las manos correctamente después de ir al baño, antes de comer o preparar alimentos y al cambiar un pañal, también es importante lavar y desinfectar las frutas y verduras, y cocinar bien los mariscos antes de ingerirlos.