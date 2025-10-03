Trump fija fecha a Hamás para aceptar acuerdo de paz en Gaza; si no, desatará un ‘infierno’, advierte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió al grupo insurgente palestino Hamás a que acepte el acuerdo que presentó el lunes para lograr la paz en Gaza, y advirtió que, si no se alcanza una resolución, desatará “un infierno” sobre la organización paramilitar.

En una publicación en Truth, el mandatario estadounidense advirtió que Hamás dispone hasta las 18:00 horas del domingo (horario de Washington DC) para confirmar su participación en el acuerdo de paz, el cual incluye su desarme y salida de Gaza.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: AP

De lo contrario, advirtió, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto sobre Hamás”, pues “habrá paz en Medio Oriente de alguna forma u otra”.

Donald Trump explicó que Hamás está “militarmente atrapado” y que Estados Unidos, así como sus aliados, están en disposición de “cazarlos y destruirlos”.

Fuego se observa a lo lejos en Gaza, tras un ataque israelí. ı Foto: Reuters

Sin embargo, remarcó que el grupo paramilitar cuenta con una “última oportunidad” a partir del acuerdo de paz que presentó en Gaza, el cual, explicó, también “salva la vida de los militares de Hamás que siguen con vida”.

“Los detalles de este documento son conocidos para todo el mundo, y es un gran acuerdo para TODOS”, enfatizó Trump.

En el mismo sentido, el presidente remarcó que “grandes, poderosas y muy ricas naciones de Oriente Medio, y las áreas circundantes, así como Estados Unidos, hemos aceptado el acuerdo de paz junto a Israel”, por lo que solo espera la aceptación de Hamás para continuar el plan.

Trump enfatizó que “el derramamiento de sangre debe terminar”, y que es prioridad “liberar a los rehenes, a todos ellos, incluyendo los cuerpos de los que ahora están muertos”.

Donald Trump, presidente de EU (der.), y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (izq.). ı Foto: Reuters

Anteriormente esta semana, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, primer ministro de Qatar, uno de los principales mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, aseguró que el grupo palestino ya se encontraba analizando la propuesta de paz, si bien enfatizó que algunos puntos necesitaban “aclaración” y “negociación”.

“El plan de Trump logra un objetivo clave: poner fin a la guerra, pero hay cuestiones que necesitan aclaración y negociación”, dijo Mohamed bin Abdulrahmán al Thani a la televisión local.

Específicamente, se refirió a cómo se llevará a cabo la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Además, enfatizó que es necesario que el plan de paz permita seguir creando “una vía que preserve los derechos del pueblo palestino”.

