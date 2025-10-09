Potente sismo de 7.6 sacude Davao Oriental y activa alertas de tsunami en Filipinas |VIDEO

Un fuerte terremoto de magnitud 7.6 estremeció la costa de la provincia de Davao Oriental, en el sur de Filipinas, provocando alarma entre los habitantes y la activación inmediata de alertas de tsunami en varias regiones del país. Posteriormente, el USGS ajustó la magnitud a 7.5.

El epicentro del sismo se localizó a apenas 10 kilómetros de profundidad frente a la costa, lo que hizo que el movimiento se sintiera con gran intensidad en Davao y otras localidades cercanas. Habitantes reportaron vibraciones prolongadas que generaron pánico y provocaron que muchas personas evacuarán edificios y casas hacia zonas más seguras.

#Filipinas | Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes el sureste de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, donde las autoridades activaron la alerta de tsunami. pic.twitter.com/hX6bre7G4o — JMRAFFi (@JMRAFFi_ES) October 10, 2025

Alertas de tsunami y evacuaciones preventivas

Tras el temblor, las autoridades emitieron alertas de tsunami advirtiendo sobre olas de hasta tres metros que podrían afectar las costas de Filipinas, Indonesia y Palau. Como medida preventiva, se ordenaron evacuaciones en zonas costeras y se suspendieron las clases en la ciudad de Davao para facilitar inspecciones de infraestructura y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Aunque la amenaza de tsunami fue desactivada posteriormente, las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria. Organizaciones locales e internacionales han comenzado a movilizar recursos, incluyendo alimentos, agua y atención médica, para los afectados.

Partial Collapse at Robinsons Place Butuan Following Magnitude 7.6 Earthquake.



📍Butuan City, Agusan del Norte, Philippines. pic.twitter.com/U9xcaVj30T — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 10, 2025

Daños y efectos del sismo

El terremoto dejó cortes de electricidad, daños estructurales en viviendas y edificios públicos, y varios heridos leves. En Davao City, algunos estudiantes fueron hospitalizados por mareos o desmayos.

El evento ocurrió en un contexto de creciente actividad sísmica en Filipinas, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Apenas dos semanas antes, un sismo de magnitud 6.9 en la provincia de Cebú dejó al menos 74 muertos, aumentando la preocupación por la vulnerabilidad de la región.

Preparación y prevención

Expertos han recordado la importancia de contar con planes de evacuación y protocolos de emergencia, especialmente en zonas costeras.

Este sismo refuerza la necesidad de educación ciudadana sobre cómo actuar durante terremotos y tsunamis, así como de fortalecer la infraestructura para resistir desastres naturales.

MSL