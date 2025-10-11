Nobel de la Paz a Machado, nuevo impulso opositor contra Maduro

La líder opositora María Corina Machado durante el cierre de campaña de Edmundo González, el 25 de julio de 2024.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz debido a su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana, ganando reconocimiento como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

La excandidata presidencial es una “figura clave y unificadora” en una oposición que antes estaba profundamente dividida frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó este viernes Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

El Dato: El de la paz es el único de los Nobel que se otorga en Oslo, Noruega.Los de de medicina, física, química y literatura fueron otorgados en Estocolmo, Suecia.

“En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten”, señaló.

“Esto es algo que el pueblo venezolano se merece”, dijo Machado en una conversación telefónica con el Comité Noruego del Nobel. “Soy sólo parte de un gran movimiento (...) Me siento honrada, agradecida y privilegiada no sólo por este reconocimiento, sino también por formar parte de lo que está sucediendo hoy en Venezuela”.

“Creo que estamos muy cerca de lograr, por fin, la libertad para nuestro país y la paz para la región”, agregó al tiempo que señaló que “a pesar de que enfrentamos la violencia más brutal, nuestra sociedad ha resistido” e insistió en optar por la lucha pacífica. “Creo que el mundo entenderá ahora lo urgente que es, por fin, tener éxito”.

El gobierno de Maduro ha perseguido de forma rutinaria a sus opositores, reales o percibidos.

Machado, que cumplió 58 años esta semana, iba a medirse a Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno la descalificó. Edmundo González, que nunca se había presentado a unas elecciones, ocupó su lugar. En el período anterior a los cómicos hubo una represión generalizada que incluyó descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos.

La represión de la disidencia aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, afín a Maduro, lo declaró vencedor a pesar de pruebas creíbles que apuntaban lo contrario.

Los resultados electorales anunciados por el Consejo Electoral provocaron protestas en todo el país a las que el gobierno respondió con fuerza y terminaron con más de 20 fallecidos. También supusieron el fin de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y varios países, incluida Argentina.

Machado pasó a la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero. Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra González por la publicación de los resultados electorales. España le concedió asilo.

Más de 800 personas están encarceladas en Venezuela por motivos políticos, según el grupo de defensa de los derechos humanos Foro Penal. Entre ellos está el año de González, Rafael Tudares.

Decenas de esos prisioneros participaron de forma activa en la campaña de Machado el año pasado. Algunos de sus colaboradores más cercanos, incluido su jefe de campaña, evitaron la prisión refugiándose durante más de un año en un recinto diplomático en Caracas. Estuvieron allí hasta mayo, cuando huyeron a EU.

Hasta el momento, el gobierno de Maduro no ha manifestado ninguna reacción, pero el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, dijo que no conoció la reacción del gobierno, pero cree que Machado no merece el premio. “Tiene las mismas credenciales para el Nobel de Física que para el Nobel de la Paz”, afirmó.

Machado fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes elaboradas por la revista Time en abril. El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, escribió su artículo, en el que la describió como “la Dama de Hierro venezolana” y “la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo”.

Machado se convierte en la 20.a mujer en ganar el Nobel de la Paz, de las 112 personas que han sido reconocidas.

Dedica premio a Trump y habla con él

la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, dedicó el galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversó luego de que la Casa Blanca criticara la asignación.

Horas después del anuncio, Machado escribió en X: “Hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de EU, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa”.

En entrevista, dijo que habló con el republicano, quien confirmó la conversación: “La persona que realmente ganó el Premio Nobel me llamó hoy y dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo merecías’.Fue algo muy agradable de hacer. Le dije: ‘Entonces dámelo a mí’, aunque creo que ella podría haberlo hecho. Fue muy agradable”

La noticia no fue bien recibida en la Casa Blanca. Horas antes de la llamada, el vocero de la Casa Blanca, Steven Cheung, se quejó en una publicación en X que el Comité del Nobel antepusiera la política por no entregar el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz en todo el mundo, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, dijo.

Antes del anuncio se había especulado de forma insistente sobre la posibilidad de que el premio le fuese concedido a Trump, alimentada en parte por el propio mandatario y amplificada por la aprobación esta semana de su plan para un alto el fuego en Gaza.

Cuando se le preguntó por la campaña en torno a Trump, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité, respondió: “A lo largo de la larga historia del Premio, este comité ha presenciado cualquier tipo de tensión mediática en las campañas. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decirnos qué es lo que, para ellos, conduce a la paz.

“Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena tanto de coraje como de integridad. Así que basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, señaló.