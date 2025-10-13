Nicolas Sarkozy será encarcelado el 21 de octubre en Paris luego de recibir una sentencia de 5 años

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, irá a la Prisión de La Santé, ubicada en París, Francia, este 21 de octubre, de acuerdo con información proporcionada con fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con información de AFP, este lunes el exmandatario de 70 años de edad, Nicolas Sarkozy conoció los detalles de su encarcelamiento por el caso del financiamiento libio, y la sentencia fue dada mientras se encontraba en el tribunal de París.

Con esta sentencia, que fue otorgada por conspiración criminal por permitir que sus colaboradores solicitaran ayuda al fallecido líder de Libia, Muamar el Gadafi, el expresidente de Francia será el primer ex jefe de estado de la Unión Europea en ir a prisión.

La última publicación del expresidente francés está dirigida a las personas que le han escrito mensajes de apoyo, luego de que este recibiera una sentencia de 5 años de prisión el pasado 25 de septiembre.

En este mensaje, que está acompañado de un video, también reconoce que esta sentencia representa una “dura prueba” tanto para él como para su familia, y aseguró que, a pesar de esta dificultad, no se rendirá ni abandonará al pueblo francés.

“Pero al mismo tiempo que les agradezco, quiero que cada uno de ustedes comprenda que no me rendiré, que venceremos porque la verdad y la inocencia deben prevalecer. Gracias una vez más por todo lo que han hecho por mí. Los llevo conmigo. Superaré esta prueba. Pero sepan que nunca abandonaré a Francia ni al pueblo francés.” se lee el mensaje del exmandatario francés

Nicolas Sarkozy y Muamar al Gadafi en 2007 ı Foto: Especial

¿Por qué condenaron a 5 años de prisión a Nicolas Sarkozy?

La la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF por sus siglas en francés) propuso, desde 2023, enjuiciar al expresidente Nicolas Sarkozy luego de que se diera una investigación por un presunto financiamiento que recibió para su campaña presidencial del 2007 por parte de Muamar al-Gadafi, líder libio que fue asesinado en 2011.

A pesar de que esta propuesta se dio en 2023, desde el 2013 los fiscales se encontraban investigando el hecho, pues se tenía información sobre una entrega de 50 millones de euros en secreto para financiar la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007.

Esta cantidad representa un excedente sobre el límite legal que está establecido en 21 millones de euros, por lo que en 2016 esta investigación se reforzó luego de que un empresario franco-libanés afirmara que había entregado maletas con cinco millones de euros a Sarkozy.