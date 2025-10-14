Trump anuncia que EU atacó otro barco cerca de costa venezolana; mueren 6 ‘narcoterroristas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas de su país atacaron otro buque en la zona sur de su área de seguridad, cerca de la costa de Venezuela, el cual aseguró que pertenecía al crimen organizado, hechos que dejaron seis “narcoterroristas” muertos.

A través de una publicación en su red social Truth, el mandatario estadounidense anunció que dio la orden a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, conducir un ataque contra el buque, el cual, señaló, estaba afiliado a una organización terrorista, como su gobierno declaró a los cárteles del narcotráfico latinoamericanos.

Detalló que, tras labores de inteligencia, se confirmó que el buque transportaba narcóticos y estaba transitando por una ruta conocida de estas organizaciones criminales.

Por lo anterior, informó, murieron seis personas, presuntamente integrantes de la organización criminal que, acusa Trump, abordaba el barco.

Detalló que no hubo ningún militar estadounidense herido.

Esta operación contra el buque venezolano continúa una larga serie de ataques que Estados Unidos ha emprendido contra los cárteles del narcotráfico con base en Venezuela que, acusa, son responsables de la entrada masiva de droga a su país.

Trump ha acusado que el país sudamericano ha combatido pobremente el narcotráfico, ejercido por grupos como el Tren de Aragua o el llamado Cártel de los Soles, el cual, según la Casa Blanca, está dirigido por el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por lo anterior, Trump ha dirigido su atención a Venezuela, mediante ataques a embarcaciones y una retórica que sugiere una intervención militar. Estados Unidos ha publicado una recompensa millonaria por Maduro y por el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Mientras tanto, Nicolás Maduro ha emprendido una campaña para armar al pueblo venezolano y defenderse ante una posible incursión estadounidense, la cual ha calificado como una afrenta a la soberanía de su país.

Estos hechos dieron un giro inesperado cuando la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, lo cual atrajo nuevamente la atención internacional a Venezuela.

Machado Parisca ha sido una de las principales voceras de la oposición al chavismo (régimen iniciado por Hugo Chávez y continuado por Maduro) y su reciente premio llamó nuevamente la atención sobre la crisis humanitaria que, acusa parte de la comunidad internacional, ha provocado la presidencia venezolana en este país.

