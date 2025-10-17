Plantea transición

Delcy Rodríguez ofrece relevo sin Nicolás Maduro

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ayer.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ayer. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, según reveló el Miami Herald. Con el aval del propio mandatario, Rodríguez y su hermano Jorge presentaron dos propuestas a la administración de Donald Trump con la mediación de Catar. La primera, en abril, planteaba la renuncia de Maduro a cambio de garantías de seguridad y su permanencia en el país. La segunda, en septiembre, proponía que Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres lideraran la transición mientras Maduro buscaba asilo en Turquía o Catar.

La información surge mientras Washington intensifica su presión militar y de inteligencia sobre Caracas. Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA y justificó ataques navales contra supuestos narcotraficantes que dejaron 27 muertos, acciones que Venezuela denunció ante la ONU como violaciones a su soberanía. El Consejo de Seguridad, sin embargo, enfrenta el veto estadounidense.

