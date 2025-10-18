EU ataca submarino frente a Venezuela; hay sobrevivientes

Video difundido en redes sociales del presunto momento del ataque a la embarcación, el pasado jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que un submarino que “transportaba drogas” en aguas del Caribe, frente a Venezuela, fue blanco de uno de los ataques de su Ejército y, de acuerdo con medios estadounidenses, habría al menos dos sobrevivientes.

“Atacamos un submarino, era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas”, dijo en conferencia, al ser consultado sobre un ataque que dejó varios sobrevivientes.

Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, sentado junto a Trump, no confirmó si hubo sobrevivientes, funcionarios de Defensa y otras fuentes confirmaron que EU capturó a algunas personas tras el ataque militar ejecutado el jueves.

El Tip: Venezuela activó ayer en cuatro estados del occidente de su territorio el plan denominado “Independencia 200” para la “defensa integral” ante la “amenaza” de Estados Unidos.

Según CNN y ABC, con base en fuentes anónimas, serían dos sobrevivientes quienes se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas de EU, mientras Fox News informó de la supervivencia de “dos o tres”, y The Wall Street Journal señala que se les está dando tratamiento médico.

El ataque del jueves eleva al menos a 28 el número de muertos en el sexto ataque en las aguas frente a Venezuela desde principios de septiembre, y el primero en el que hubo sobrevivientes. Hasta el momento, se ignora qué se hará con estas personas, que, según las fuentes, estaban retenidos en un buque de la Marina.

Trump justificó los ataques afirmando que EU se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno de Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En la conferencia, Trump confirmó informes de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ofrecido una participación en el petróleo y otros recursos minerales de Venezuela en los últimos meses con la intención de contrarrestar la creciente presión de EU.

Cuestionado por periodistas sobre supuestas concesiones de Maduro, Trump dijo: “Él me ha ofrecido de todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse (fuck around) con Estados Unidos”.