Avión de carga se sale de la pista en Hong Kong y cae al mar; deja dos personas muertas

Un avión de carga se salió de la pista del aeropuerto en Hong Kong y cayó al mar al aterrizar, lo que provocó la muerte de dos personas, de acuerdo con lo que informaron las autoridades.

El vuelo de Emirates, proveniente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong alrededor de las 03:50 horas de la mañana, según la autoridad aeroportuaria de Hong Kong.

Cuatro miembros de la tripulación en el avión fueron rescatados y llevados al hospital, mientras que los reportes iniciales de la policía indicaron que dos personas que se encontraban en un vehículo terrestre del aeropuerto murieron.

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

Emirates indicó que el carguero Boeing 747, con el número EK9788, fue arrendado con tripulación y operado por la aerolínea de carga turca Act Airlines. En los arrendamientos con tripulación, la compañía que suministra el avión también se encarga de la tripulación, el mantenimiento y el seguro. La aerolínea indicó que había carga a bordo.

Medios locales de Hong Kong mostraron la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto. La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido.

El Boeing 747 de carga es un avión de la aerolínea turca AirACT que volaba para Emirates SkyCargo, con el número de vuelo EK9788. Despegó del Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubaí.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong señaló en un comunicado que estaba dando seguimiento con la aerolínea y otras partes involucradas en el incidente.

[#HongKong]

⚡️🇭🇰Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l'aéroport de Hong Kong



Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l'aéroport de Hong Kong.



Selon certaines informations, l'avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025

