Israel retoma el alto el fuego con Hamás tras represalia por ataque

El ejército de Israel informó que, tras haber completado una acción militar en Gaza en represalia por un supuesto ataque a soldados suyos por parte de Hamás, retomará el alto el fuego, si bien advirtió que cualquier violación al mismo ameritará una firme respuesta.

Así lo informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de una publicación en redes sociales, donde aclaró que, tras completar el ataque en represalia a Hamás, han “comenzado a aplicar de nuevo el alto el fuego, de conformidad con los términos del acuerdo”.

Soldados israelíes arriba de un tanque, en Gaza. ı Foto: Reuters

“De acuerdo con las directrices de la cúpula política, y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a aplicar de nuevo el alto el fuego, de conformidad con los términos del acuerdo”, escribió FDI en X.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán respetando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo”, abundó.

⭕️ In accordance with the directive of the political echelon, and following a series of significant strikes in response to Hamas’ violations, the IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire, in line with the terms of the agreement.



The IDF will continue to uphold the… — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

De acuerdo con cifras retomadas por la agencia Reuters, los ataques de este domingo de Israel en el sur de Gaza dejaron al menos 18 personas muertas. Además, este país anunció que suspendería la entrada de ayuda humanitaria a la región.

Lo anterior como represalia por un ataque que Israel denunció en contra de algunos de sus soldados en Rafá, el cual atribuyó a grupos “terroristas”.

⭕️ Earlier today, terrorists fired an anti-tank missile and gunfire toward IDF troops operating to dismantle terrorist infrastructure in the Rafah area, in southern Gaza, in accordance with the ceasefire agreement.



In response, the IDF has begun striking in the area to eliminate… — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

A causa de este ataque, que inmediatamente se atribuyó a Hamás, líderes israelíes acusaron una violación del alto el fuego y el inicio de fuertes actuaciones en represalia, supuestamente previa notificación a Estados Unidos.

“Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu mantuvo una consulta con el ministro de Defensa y los jefes de las fuerzas de seguridad y ordenó que se tomaran medidas enérgicas contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”, escribió la cuenta oficial del Primer Ministro de Israel en X.

Following the violation of the ceasefire by Hamas, Prime Minister Netanyahu held a consultation with the Defense Minister and the heads of the security establishment and directed that strong action be taken against terrorist targets in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2025

Sin embargo, Hamás aseguró que no tenía conocimiento de un ataque suyo en Rafá, pues, explicó, el contacto con los grupos en aquella región se habían terminado desde el año pasado.

“Afirmamos nuestro pleno compromiso con la implementación de todo lo acordado, en particular el alto el fuego en toda la Franja de Gaza. No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafá”, explicó Hamás, según un comunicado recogido por el diario Filastin.

