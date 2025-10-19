Netanyahu acusa a Hamás de violar alto el fuego y ordena ‘actuar con fuerza’ en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó que Hamás violó el alto el fuego en Gaza, por lo que ordenó a su ejército “actuar con fuerza contra los terroristas” en la región.

En redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusaron que a primera hora de este domingo se identificó que un grupo de “terroristas” disparó contra un misil antitanque y contra tropas suyas que operaban en la zona de Rafah en el marco de los acuerdos de paz.

Soldados israelíes arriba de un tanque, en Gaza. ı Foto: Reuters

“Estas acciones terroristas constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego, y las Fuerzas de Defensa de Israel responderán con firmeza”, escribieron las FDI en redes sociales.

En el mismo sentido se expresó el primer ministro de Israel a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde aseguró que instruyó a su ministro de Defensa y los líderes del cuerpo de seguridad “actuar con fuerza” contra los terroristas en Gaza.

⭕️ Earlier today, terrorists fired an anti-tank missile and gunfire toward IDF troops operating to dismantle terrorist infrastructure in the Rafah area, in southern Gaza, in accordance with the ceasefire agreement.



In response, the IDF has begun striking in the area to eliminate… — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

“Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu mantuvo una consulta con el ministro de Defensa y los jefes de las fuerzas de seguridad y ordenó que se tomaran medidas enérgicas contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”, escribió la cuenta oficial del Primer Ministro de Israel en X.

“Las FDI han comenzado a atacar la zona para eliminar la amenaza y desmantelar los túneles y las estructuras militares utilizadas para actividades terroristas”, abundó, por su parte, la FDI.

Following the violation of the ceasefire by Hamas, Prime Minister Netanyahu held a consultation with the Defense Minister and the heads of the security establishment and directed that strong action be taken against terrorist targets in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2025

Posteriormente, de acuerdo con el diario local Times of Israel, el país de Benjamin Netanyahu habría atacado más de 20 objetivos en Gaza, lo cual, además, habría sido notificado previamente a Estados Unidos.

Sin embargo, Hamás se ha desentendido de los ataques, y ha reiterado su compromiso con cumplir con las condiciones pactadas como parte del alto el fuego.

Banderas israelíes, durante la entrega de rehenes por parte de Hamás. ı Foto: Reuters

A propósito, según declaraciones recogidas por el diario Filastin, afín al movimiento islamista, Hamás aseguró no tener conocimiento de ese ataque, pues, dijo, los contactos con las unidades en Rafá llevan rotos desde el año pasado.

“Afirmamos nuestro pleno compromiso con la implementación de todo lo acordado, en particular el alto el fuego en toda la Franja de Gaza. No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafá”, explicó Hamás, según un comunicado recogido por el citado diario local.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am