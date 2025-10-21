Así quedó la Casa Blanca tras ser demolida por Trump | FOTOS

La Casa Blanca de Estados Unidos está siendo demolida, y se estima que el costo de la construcción del emblemático edificio rebasará los 200 millones de dólares.

La Casa Blanca está siendo demolida por indicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la finalidad de construir un nuevo salón de baile.

Están circulando imágenes de la demolición de la fachada del ala este de la Casa Blanca, la cual fue derrumbada para que se pueda comenzar la construcción de un nuevo salón de baile.

Esta construcción tendrá una medida de más de 8 mil 300 metros cuadrados, lo que significa que el edificio que es mundialmente conocido tendrá una gran transformación, con la cual alcanzará casi el doble de su tamaño actual.

Las demoliciones de la Casa Blanca comenzaron este lunes, y se estima que esta nueva construcción tendrá un costo de aproximadamente 250 millones de dólares, mismos que, de acuerdo con lo informado por el presidente estadounidense, serán costeados mediante donaciones privadas.

Imágenes de la Casa Blanca al momento de su demolición ı Foto: EFE/ Jim Lo Scalzo

La construcción del salón de baile en la Casa Blanca representa uno de los cambios más grandes a los que se ha visto sometida la mansión presidencial, y se estima que dentro de este se podrán albergar mil personas.

El salón de baile está siendo construido con la finalidad de poder contar con la presencia de más personas en las celebraciones de las cenas de Estado, y que dichas celebraciones puedan ser llevadas a cabo dentro de la casa blanca.

Casa Blanca demolida ı Foto: EFE/ Jim Lo Scalzo

¿Dónde está la Casa Blanca de Estados Unidos?

La Casa Blanca de Estados Unidos está ubicada en Avenida Pensilvania 1600 en Washington D.C., y es el lugar en el que se encuentra la oficina ejecutiva del presidente estadounidense, y también es donde reside el presidente del país vecino durante su mandato.

Las visitas a la Casa Blanca son gratuitas, pero estas deben ser solicitadas mediante un miembro del Congreso con 7 o 90 días previos a la fecha en la que se quiere realizar la visita.

Los recorridos que se pueden hacer en la Casa Blanca son de 7:30 horas a 11:30 horas de martes a jueves, y de 7:30 horas hasta 13:30 horas de viernes a sábado, sin embargo estos horarios están sujetos a disponibilidad.

