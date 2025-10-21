Detectan plaga en la frontera: insecto Osbornellus salsus alerta a México y Estados Unidos

Un hallazgo insólito encendió las alertas sanitarias en la frontera entre México y Estados Unidos, pues agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron por primera vez en territorio estadounidense la presencia del insecto Osbornellus salsus, una especie de saltahojas nunca antes registrada en el país.

El descubrimiento se realizó durante una inspección rutinaria en el puerto fronterizo de San Luis, Arizona, en un cargamento de radicchio (achicoria roja) procedente de México.

El espécimen fue enviado a expertos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), quienes confirmaron que se trataba del primer registro oficial de esta plaga en la nación.

Aunque el hallazgo fue controlado de inmediato, el hecho generó preocupación por el riesgo que podría representar para la agricultura y el comercio entre ambos países.

¿Qué es el Osbornellus salsus?

El insecto pertenece a la familia Cicadellidae, conocida comúnmente como chicharritas o saltahojas, caracterizadas por alimentarse de la savia de plantas y árboles, debilitándolos y, en algunos casos, transmitiendo enfermedades vegetales.

“Los especialistas agrícolas de la CBP están altamente capacitados para detectar plagas dañinas. Realizan un excelente trabajo al determinar la admisibilidad de productos agrícolas”, afirmó Guadalupe Ramírez, Directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Tucson

Los especialistas explican que este tipo de plagas, aunque diminutas, pueden afectar cultivos de alto valor comercial si llegan a establecerse, generando pérdidas económicas y daños ecológicos significativos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre el hallazgo, ni se ha informado si se activó algún protocolo de vigilancia o contención agrícola.

Osbornellus salsus ı Foto: CBP

