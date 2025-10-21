Sarkozy ingresa en prisión tras ser condenado por financiación ilegal de su campaña con fondos libios

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su casa para ir a prisión y cumplir una condena de cinco años.

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes en la prisión parisina de La Santé para cumplir una condena de cinco años de cárcel por su implicación en un esquema de financiación ilegal vinculado al régimen de Muamar Gadafi.

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, ya que ningún exmandatario francés había sido encarcelado desde Philippe Pétain tras la Segunda Guerra Mundial.

Sarkozy abandonó su domicilio por la mañana acompañado de su esposa, Carla Bruni, y de sus abogados, antes de entregarse en medio de un amplio dispositivo de seguridad.

La condena, dictada por asociación de malhechores, aún no es firme; sin embargo, el tribunal determinó que debía ingresar de inmediato en prisión. Su defensa ha solicitado libertad provisional mientras continúa el proceso de apelación.

El exdirigente conservador, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, ha negado cualquier irregularidad y sostiene que es víctima de un “escándalo judicial”. En un comunicado difundido en sus redes sociales, afirmó que “no es un expresidente quien está siendo encarcelado, sino un hombre inocente”, y añadió que se trata de un caso basado en un documento falso y en “una financiación sin fondos”.

Según Reuters, las autoridades penitenciarias confirmaron que Sarkozy permanecerá aislado por razones de seguridad. Sébastien Cauwel, responsable del sistema penitenciario francés, explicó a RTL Radio que el expresidente dispondrá de una celda individual de entre 9 y 12 metros cuadrados, con ducha privada, acceso a televisión por una cuota mensual y teléfono fijo. Además, podrá salir dos veces al día al patio, pero siempre sin contacto con otros reclusos.

La sentencia cierra un largo proceso judicial iniciado hace más de una década por los presuntos millones en efectivo que el líder libio habría aportado a la campaña presidencial de 2007. Aunque el tribunal determinó que Sarkozy conspiró con sus colaboradores para obtener esos fondos, fue absuelto de haberlos recibido o usado personalmente.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, aseguró que el Gobierno garantizará la seguridad del exmandatario sin interferir en la independencia judicial.

Con información de Reuters y Europa Press.

am