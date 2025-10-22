Fuerte sismo de 6.0 grados sacude Costa Rica | VIDEOS

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió gran parte del territorio de Costa Rica, provocando momentos de alarma entre la población la noche del lunes.

El movimiento telúrico, registrado a las 09:57 pm (hora local), tuvo su epicentro a unos 19 kilómetros al sur de Quepos, de acuerdo con la información compartida por la Red Sismológica Nacional (RSN) de Costa Rica.

De acuerdo con el informe oficial, el temblor se originó a 21 kilómetros de profundidad, vinculado con el proceso de subducción de la placa del Coco, un fenómeno habitual en la región pero que en esta ocasión se sintió con intensidad en el Valle Central, Jacó, Parrita y Los Santos. Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) reportó una magnitud similar.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó sobre la caída de objetos en viviendas y establecimientos comerciales, así como cortes de energía eléctrica en sectores de Quepos, Jacó y Parrita. Sin embargo, no se han reportado personas heridas ni daños estructurales graves.

🔴 Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió a Costa Rica y otro de 6.2 en Ecuador, con epicentro cerca de Quepos, ocurrieron la noche del 21 de octubre. El movimiento se sintió en gran parte del territorio nacional a las 9:57 p.m., generando alarma en redes sociales. Hasta el… pic.twitter.com/qoiod3eXFy — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2025

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot) confirmó que no existe peligro de tsunami, aunque las autoridades mantienen la vigilancia preventiva ante posibles réplicas.

En redes sociales, videos ciudadanos captaron el momento en que lámparas, estantes y objetos domésticos se movían con fuerza en diferentes puntos del país.

Los usuarios compartieron imágenes del temblor desde San José, Alajuela, Guápiles, Palmichal de Acosta, Cartago y Puntarenas, donde fue percibido con mayor intensidad.

Afirman que además de sentir un movimiento violento, fue un sismo de larga duración, por lo que muchas personas se encontraban bastante nerviosas, ante lo que la CNE pidió que se mantuviera la calma.

#EN6 | Un sismo de magnitud 6.1 sacudió Costa Rica la noche del martes 21 de octubre. Según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), el epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos, en el Pacífico central. 🇨🇷



La Comisión Nacional de Emergencias… pic.twitter.com/DrEiQIxQO0 — El Noticiero (@elnoticiero_6) October 22, 2025

Medidas de prevención

Ubica salidas de emergencia y

Planifica evacuación con tu familia

En un sismo, conserva la calma

Medidas para un retorno seguro a casa

Prepara una mochila de vida

A M5.9 earthquake hit Costa Rica at 21.57 local time last night 2km south of Quepos, 58km south of San Jose...👀



📍 Quepos pic.twitter.com/Md784SVWwf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 22, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT