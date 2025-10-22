Fuerte sismo de 6.0 grados sacude Costa Rica | VIDEOS

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió gran parte del territorio de Costa Rica, provocando momentos de alarma entre la población la noche del lunes.
El movimiento telúrico, registrado a las 09:57 pm (hora local), tuvo su epicentro a unos 19 kilómetros al sur de Quepos, de acuerdo con la información compartida por la Red Sismológica Nacional (RSN) de Costa Rica.
De acuerdo con el informe oficial, el temblor se originó a 21 kilómetros de profundidad, vinculado con el proceso de subducción de la placa del Coco, un fenómeno habitual en la región pero que en esta ocasión se sintió con intensidad en el Valle Central, Jacó, Parrita y Los Santos. Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) reportó una magnitud similar.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó sobre la caída de objetos en viviendas y establecimientos comerciales, así como cortes de energía eléctrica en sectores de Quepos, Jacó y Parrita. Sin embargo, no se han reportado personas heridas ni daños estructurales graves.
El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot) confirmó que no existe peligro de tsunami, aunque las autoridades mantienen la vigilancia preventiva ante posibles réplicas.
En redes sociales, videos ciudadanos captaron el momento en que lámparas, estantes y objetos domésticos se movían con fuerza en diferentes puntos del país.
Los usuarios compartieron imágenes del temblor desde San José, Alajuela, Guápiles, Palmichal de Acosta, Cartago y Puntarenas, donde fue percibido con mayor intensidad.
Afirman que además de sentir un movimiento violento, fue un sismo de larga duración, por lo que muchas personas se encontraban bastante nerviosas, ante lo que la CNE pidió que se mantuviera la calma.
Medidas de prevención
- Ubica salidas de emergencia y
- Planifica evacuación con tu familia
- En un sismo, conserva la calma
- Medidas para un retorno seguro a casa
- Prepara una mochila de vida
