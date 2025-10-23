CJI acusa a Israel de usar hambre en Gaza como arma

Los jueces, incluido Yuji Iwasawa, en la sesión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) durante la entrega de una Opinión Consultiva no vinculante sobre las obligaciones de Israel, ayer.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano jurídico de las Naciones Unidas, emitió ayer una opinión consultiva que impone a Israel la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población civil en Gaza. La resolución fue aprobada por 11 jueces y enfatiza que el Estado israelí debe facilitar el ingreso de alimentos, agua, combustible, refugio y servicios médicos, así como permitir la plena operación de las agencias humanitarias de la ONU, especialmente la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

El juez presidente, Yuji Iwasawa, sostuvo que Israel, como potencia ocupante, “tiene la obligación de garantizar los suministros esenciales para la supervivencia de la población local”. Subrayó además que el hambre no puede utilizarse como método de guerra y que toda acción que obstaculice la distribución de bienes esenciales contraviene el derecho internacional humanitario.

El Dato: El Parlamento israelí aprobó en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

Aunque las opiniones consultivas de la CIF no son legalmente vinculantes, su peso político y simbólico refuerza la presión internacional sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. El tribunal recordó que Israel no puede invocar razones de seguridad para suspender operaciones humanitarias ni retrasar la asistencia.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reaccionó de manera inmediata y rechazó de manera categórica la opinión del tribunal, a la que calificó como “otro intento político de imponer medidas políticas bajo el pretexto del derecho internacional”. La cancillería israelí insistió en que su país “cumple plenamente con las obligaciones internacionales” y acusó a la CIJ de ignorar supuestas pruebas sobre la participación de empleados de la UNRWA en el ataque del 7 de octubre de 2023.

El Tip. Israel ha matado a más de 68 mil palestinos. Muchos más murieron de hambre o enfermedades que pudieron evitarse con ayuda.

Sin embargo, la Corte dictaminó que Israel no ha fundamentado sus alegaciones respecto a una infiltración significativa de miembros del grupo radical en la agencia ni sobre la pérdida de su neutralidad. Según el tribunal, la investigación interna de la ONU, que derivó en el despido de nueve trabajadores sospechosos, “no basta para concluir que la UNRWA sea una organización no neutral”.

En tanto, la CIJ declaró que las restricciones impuestas por Israel generaron un “abastecimiento inadecuado” en la Franja, con consecuencias catastróficas para la población palestina. En ese contexto, recordó que Israel debe permitir la entrada diaria de ayuda, de acuerdo con el reciente alto al fuego que contempla el ingreso de 600 camiones de suministros por día, cifra que aún no se cumple.

A su vez, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina calificó la decisión como un “histórico fallo” que reconoce la responsabilidad de Israel en la crisis humanitaria. Sin embargo, advirtió que “Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades establecidas”, por lo que instó a los Estados miembros de la ONU a hacer cumplir las obligaciones del dictamen.

2 mil 100 palestinos fueron asesinados en puntos de la ONU

300 mil niños benefició UNRWA para asistir a la escuela

De igual manera, Hamas también celebró la opinión de la Corte, a la que consideró una refutación de las “falsas acusaciones” israelíes contra la UNRWA. En un comunicado difundido por el diario Filastín, el grupo afirmó que la decisión confirma que Israel, al privar deliberadamente de alimentos a los palestinos, comete una forma de genocidio.

Mientras que el abogado Paul Reichler, representante legal de Palestina ante la CIJ, destacó que el tribunal ha dejado claro que “el hambre como arma de guerra es ilegal” y que Israel incumplió sus obligaciones al impedir el ingreso de ayuda humanitaria entre marzo y mayo de este año. Agregó que la opinión consultiva es también una condena moral.

El documento de la Corte también ordena a Israel permitir al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los palestinos detenidos en prisiones israelíes, al tiempo que prohíbe el desplazamiento forzoso de civiles. La CIJ reiteró que el traslado de población, incluso si se produce por condiciones de vida intolerables, constituye una violación del derecho internacional.

La ONU ya advirtió sobre el riesgo de hambruna y denuncias de crímenes de guerra, mientras que la Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu por presuntos delitos de lesa humanidad.

Asimismo, actores, escritores y personalidades judías de diversos países firmaron una carta abierta en la que piden sanciones al gobierno israelí por su ofensiva en Gaza. “Nos invade el desasosiego ante las pruebas de que los actos de Israel se enmarcan en la definición legal de genocidio”, señala el texto. Entre los firmantes figuran la escritora Naomi Klein, el actor Wallace Shawn y el expresidente del Parlamento israelí Avraham Burg.

El grupo Jews Demand Action impulsó la misiva, que exhorta a respetar las decisiones de la CIJ y aplicar sanciones a funcionarios israelíes acusados de violar el derecho internacional. Los firmantes subrayan que su apoyo al pueblo palestino no constituye una traición al judaísmo, sino una expresión de sus valores fundamentales.